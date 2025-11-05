2 dự án ở Cần Giờ nằm trong 6 công trình được ưu tiên áp dụng cơ chế đặc thù

Ngày 5-11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh đã ký Quyết định số 2495/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các công trình, dự án ưu tiên áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP của Chính phủ.

Phối cảnh tổng thể Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ

Theo đó, UBND TPHCM phê duyệt 6 công trình, dự án thuộc nhóm được ưu tiên áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết 66.4/2025/NQ-CP.

Cụ thể, Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, xã Cần Giờ; Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế, xã Xuân Thới Sơn; Dự án tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm TPHCM - Cần Giờ; Dự án Khu đô thị đường 3/2 (96ha) phường Rạch Dừa; Dự án hạ tầng kỹ thuật, cải tạo địa chất Khu đô thị Cù lao Bến Đình (110ha) phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng; Dự án sân bay Côn Đảo cấp CHK 4E, quy mô 510ha, đặc khu Côn Đảo.

Dự án nâng cấp sân bay Côn Đảo thuộc nhóm được ưu tiên áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù. Ảnh: QUỐC HÙNG

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư liên quan rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng khoáng sản nhóm III, nhóm IV, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND TPHCM xem xét, quyết định việc áp dụng cơ chế chính sách đặc thù; đồng thời đề xuất khoanh định các khu vực mỏ không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo tiêu chí của Nghị quyết 66.4/2025/NQ-CP.

Chính quyền các xã, phường, đặc khu được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cho nhà đầu tư và nhà thầu tìm kiếm, khai thác mỏ vật liệu đủ điều kiện, đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư công; đồng thời thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi và giao đất theo đúng quy định.

Các sở, ngành chức năng có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, ngăn chặn tình trạng buôn bán hóa đơn, hợp thức hóa vật liệu không rõ nguồn gốc, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực mỏ và trên các tuyến vận chuyển vật liệu.

QUỐC HÙNG