Kinh tế

2 dự án ở Cần Giờ nằm trong 6 công trình được ưu tiên áp dụng cơ chế đặc thù

SGGPO

Ngày 5-11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh đã ký Quyết định số 2495/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các công trình, dự án ưu tiên áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP của Chính phủ.

Phối cảnh tổng thể Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ
Phối cảnh tổng thể Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ

Theo đó, UBND TPHCM phê duyệt 6 công trình, dự án thuộc nhóm được ưu tiên áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết 66.4/2025/NQ-CP.

Cụ thể, Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, xã Cần Giờ; Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế, xã Xuân Thới Sơn; Dự án tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm TPHCM - Cần Giờ; Dự án Khu đô thị đường 3/2 (96ha) phường Rạch Dừa; Dự án hạ tầng kỹ thuật, cải tạo địa chất Khu đô thị Cù lao Bến Đình (110ha) phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng; Dự án sân bay Côn Đảo cấp CHK 4E, quy mô 510ha, đặc khu Côn Đảo.

San bay Côn Đao.jpg
Dự án nâng cấp sân bay Côn Đảo thuộc nhóm được ưu tiên áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù. Ảnh: QUỐC HÙNG

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư liên quan rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng khoáng sản nhóm III, nhóm IV, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND TPHCM xem xét, quyết định việc áp dụng cơ chế chính sách đặc thù; đồng thời đề xuất khoanh định các khu vực mỏ không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo tiêu chí của Nghị quyết 66.4/2025/NQ-CP.

Chính quyền các xã, phường, đặc khu được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cho nhà đầu tư và nhà thầu tìm kiếm, khai thác mỏ vật liệu đủ điều kiện, đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư công; đồng thời thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi và giao đất theo đúng quy định.

Các sở, ngành chức năng có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, ngăn chặn tình trạng buôn bán hóa đơn, hợp thức hóa vật liệu không rõ nguồn gốc, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực mỏ và trên các tuyến vận chuyển vật liệu.

QUỐC HÙNG

Từ khóa

6 công trình dự án ưu tiên áp dụng cơ chế đặc thù Sân bay Côn Đảo Nâng cấp sân bay Côn Đảo tuyến đường sắt đô thị Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ Khu đô thị Cù lao Bến Đình

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn