Thương lái đổ đến thủ phủ tôm hùm miền Trung mua tôm “chạy bão”

Trước dự báo siêu bão số 13 (bão Kalmaegi) đổ bộ, người dân tại thủ phủ nuôi tôm hùm lớn nhất miền Trung – vịnh Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk) đang chạy đua để bảo vệ tài sản, lồng/bè nuôi tôm hùm. Để giảm thiệt hại, nhiều hộ buộc phải thu hoạch sớm, bán gấp cho các thương lái để “chạy bão”.

Sáng 5-11, theo ghi nhận của PV Báo SGGP, tại khu vực Lỗ Sâu (phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk), hàng chục xe tải của thương lái khắp nơi đổ đến để thu mua tôm hùm “chạy bão”. Ngoài bến, nhiều tàu, thuyền, cano liên tục ra vào chở tôm bán cho thương lái. Trong buổi sáng, hàng chục tấn tôm hùm được bán ra, do thu hoạch gấp nên nhiều tôm bị sốc nước ngọt, chết đáng kể.

Thủ phủ nuôi tôm hùm vịnh Xuân Đài nơm nớp trước cơn bão dữ

Chị Huỳnh Thị Thu Hoa, chủ vựa tôm hùm ở vịnh Xuân Đài, cho biết gia đình đang nuôi hơn 80.000 con, mới thu được vài ngàn con. “Tôm chúng tôi thả nuôi gối vụ, nên số thì thu hoạch được, còn số nhiều thì chưa thể thu hoạch vì còn nhỏ. Trước mắt, gia đình đã huy động người neo cột, dìm lồng bè xuống sâu để tránh gió bão, nhưng vẫn rất lo. Vụ này đầu tư hàng tỷ đồng, giờ chỉ biết trông vào trời”, chị Hoa lo lắng nói.

Dòng xe tải nối đuôi nhau đến thu mua tôm hùm "chạy bão" ở bãi Lỗ Sâu

Theo các chủ nuôi tôm tại đây, do bán tháo tránh bão, giá tôm hùm giảm mạnh. Một số thương lái còn ép giá khiến người nuôi bị thiệt "kép". “Tôm sống bán 770.000 – 780.000 đồng/kg, tôm chết chỉ 520.000 đồng/kg. Giá thấp nhưng còn bán được là mừng, chứ gặp bão thì coi như trắng tay”, một chủ nuôi tôm hùm ở vịnh Xuân Đài nói.

Đưa tôm hùm vào bờ bán "chạy bão"

Hiện tại vịnh Xuân Đài có hàng trăm ngàn lồng bè, đìa nuôi hải sản, chủ yếu là tôm hùm, tập trung ở các phường Xuân Đài, Sông Cầu – với khoảng 100.000 lồng. Trước bão số 13, ước tính có hàng chục triệu con tôm hùm đang được thả nuôi tại đây.

Tuyển chọn tôm hùm theo các kích cỡ khác nhau để bán

Tôm hùm thả nuôi gối vụ nên kích thước khác nhau

Theo các chủ nuôi tôm, giá bán tôm "chạy bão" thấp hơn so với bình thường khiến người nuôi bị thiệt kép

Không chỉ người nuôi tôm hùm, các hộ nuôi cá lồng bè gần bờ cũng khẩn trương thu hoạch. Ông Nguyễn Thanh Thìn (49 tuổi) cho biết: “Bão này rất mạnh, sau bão chắc chắn mưa lớn, lũ dâng nên tôi bán hết cá, dù chưa đủ tuổi thu hoạch, giá thấp hơn. Thà xanh nhà còn hơn già đồng”.

Các chủ vựa nuôi cá cũng tranh thủ bán cá "chạy bão"

Ông Nguyễn Thanh Thìn tranh thủ bán hết các loại cá để "chạy bão"

Trong ngày 5-11, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, dân quân các phường Xuân Đài, Sông Cầu tăng cường kiểm tra, tuyên truyền ngư dân, chủ lồng bè chủ động ứng phó bão. Cano được huy động ra tận khu nuôi vận động người dân bảo vệ tài sản, sẵn sàng sơ tán khi bão đến.

Ông Lê Thanh Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Đài, cho biết địa phương có hơn 27.500 lồng bè tôm hùm với khoảng 1.500 lao động. Chính quyền đã thông báo, hướng dẫn người dân chủ động neo bè, thu hoạch sớm để giảm thiệt hại.

Những con tôm hùm kích thước lớn được bán với giá cao hơn

“Đến 12 giờ ngày 6-11, toàn bộ lao động trên vịnh phải vào bờ, tuyệt đối không ở lại. Sau thời điểm này, nếu còn người trên bè, phường sẽ tổ chức cưỡng chế đưa vào bờ”, ông Vũ nhấn mạnh.

Lực lượng chức năng thông báo cho các lồng bè tôm hùm ở vịnh Xuân Đài chủ động ứng phó, sơ tán khỏi vùng nguy hiểm khi bão đổ bộ

