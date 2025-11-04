Ngày 4-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề để cho ý kiến đối với các nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về các Nghị định về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tham dự phiên họp có các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương cùng lãnh đạo TPHCM và TP Đà Nẵng – hai địa phương dự kiến đặt Trung tâm tài chính quốc tế.

Tại cuộc họp, Chính phủ xem xét, cho ý kiến đối với nhiều nghị định quan trọng liên quan đến cơ chế hoạt động của trung tâm, bao gồm các quy định về tài chính, lao động – an sinh xã hội, đất đai – môi trường, ngân hàng – ngoại hối, trọng tài quốc tế, chính sách xuất nhập cảnh, tổ chức sàn giao dịch hàng hóa và cơ chế giám sát...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các chính sách về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam phải đảm bảo đột phá, vượt trội: VIẾT CHUNG

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực của các Phó Thủ tướng, bộ ngành trong việc xây dựng, hoàn thiện các nghị định sau 4 tháng Quốc hội ban hành Nghị quyết 222.

Thủ tướng nhấn mạnh, các chính sách phải bảo đảm tính đột phá, vượt trội, mang tính cạnh tranh quốc tế nhưng vẫn phù hợp thực tiễn Việt Nam. Việc xây dựng nghị định cần bám sát nguyên tắc: thông thoáng, khả thi, hiệu quả; phân cấp, phân quyền rõ ràng; giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm để tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư.

Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo chung cấp Chính phủ, một ban điều hành chung với hai chi nhánh tại TPHCM và Đà Nẵng; cùng cơ quan giám sát và cơ quan giải quyết tranh chấp hoạt động thống nhất. Nhân sự tại trung tâm sẽ được tuyển chọn theo nguyên tắc và thông lệ quốc tế, bảo đảm chất lượng cao, gồm cả chuyên gia trong và ngoài nước.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành trình ban hành nghị định trước ngày 15-11. Các địa phương liên quan phải ban hành cơ chế, chính sách theo thẩm quyền, chủ động chuẩn bị địa điểm, bộ máy vận hành Trung tâm tài chính quốc tế và cố gắng tới ngày 15-11 phải xong.

PHAN THẢO