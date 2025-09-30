Xã hội

Bút Sài Gòn

Làm mới thị trường

SGGP

- Nhiều tài xế xe gắn máy của một hãng gọi xe công nghệ có đông người sử dụng nhất xứ mình đang “rên”. Lý do là gần đây, giá cước giảm cùng cách tính cước mới được áp dụng khiến thu nhập của họ giảm đi. Chi phí đầu vào tăng mà thu nhập lại tụt khiến đời sống của tài xế gặp khó.

- Tại sao cước lại giảm? Và ai sẽ mừng vì điều này?

- Thị trường gọi xe công nghệ ở mình luôn có cạnh tranh khốc liệt. Việc giảm giá cước nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển tiết kiệm của khách hàng. Giá rẻ đi trong khi thu nhập chưa cải thiện căn bản, người tiêu dùng sẽ thích. Nhưng ở phía kia, tài xế lại mệt. Nếu đa số thấy đừ, họ có thể chuyển qua nền tảng khác, hoặc đổi nghề.

- Vậy cũng có thể hiểu hơn lý do một hãng gọi xe có tiếng tăm ở châu Âu tới giờ vẫn không vô thị trường Việt Nam. Cạnh tranh liên tục mỗi ngày khiến doanh nghiệp thường xuyên đối diện áp lực. Tuy nhiên, điều đó lại tạo ra chất lượng mới mẻ cho thị trường. Người tiêu dùng sẽ được lợi khi có nhiều đối thủ cạnh tranh cung cấp một loại hàng hóa hoặc dịch vụ.

- Ở một thời điểm, đối tượng này được lợi, đối tượng khác sẽ có lợi ích giảm đi. So kè về chất lượng phục vụ, giá cả, đảm bảo đúng giờ… làm thay đổi thị phần. Cố sức cạnh tranh vì người tiêu dùng là động lực để làm mới thị trường.

TƯ QUÉO

Từ khóa

Cố sức Giá cước Cước Tiếng tăm So kè Đúng giờ Căn bản Đối thủ cạnh tranh Khốc liệt Mệt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn