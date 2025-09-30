- Nhiều tài xế xe gắn máy của một hãng gọi xe công nghệ có đông người sử dụng nhất xứ mình đang “rên”. Lý do là gần đây, giá cước giảm cùng cách tính cước mới được áp dụng khiến thu nhập của họ giảm đi. Chi phí đầu vào tăng mà thu nhập lại tụt khiến đời sống của tài xế gặp khó.

- Tại sao cước lại giảm? Và ai sẽ mừng vì điều này?

- Thị trường gọi xe công nghệ ở mình luôn có cạnh tranh khốc liệt. Việc giảm giá cước nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển tiết kiệm của khách hàng. Giá rẻ đi trong khi thu nhập chưa cải thiện căn bản, người tiêu dùng sẽ thích. Nhưng ở phía kia, tài xế lại mệt. Nếu đa số thấy đừ, họ có thể chuyển qua nền tảng khác, hoặc đổi nghề.

- Vậy cũng có thể hiểu hơn lý do một hãng gọi xe có tiếng tăm ở châu Âu tới giờ vẫn không vô thị trường Việt Nam. Cạnh tranh liên tục mỗi ngày khiến doanh nghiệp thường xuyên đối diện áp lực. Tuy nhiên, điều đó lại tạo ra chất lượng mới mẻ cho thị trường. Người tiêu dùng sẽ được lợi khi có nhiều đối thủ cạnh tranh cung cấp một loại hàng hóa hoặc dịch vụ.

- Ở một thời điểm, đối tượng này được lợi, đối tượng khác sẽ có lợi ích giảm đi. So kè về chất lượng phục vụ, giá cả, đảm bảo đúng giờ… làm thay đổi thị phần. Cố sức cạnh tranh vì người tiêu dùng là động lực để làm mới thị trường.

TƯ QUÉO