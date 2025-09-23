Xã hội

Bút Sài Gòn

Thêm cửa sáng

SGGP

Bánh trung thu nội rặt có vẻ được chuộng trong mùa tiêu thụ đặc trưng này. Đa số người tiêu dùng chọn loại bánh ít đường, ít béo, sử dụng nguyên liệu tự nhiên. Được mua nhiều là các loại bánh có hương vị thiên nhiên xuất hiện trong những hộp quà sang trọng, giá cao.

- Người tiêu dùng trẻ chọn lựa có khác so với những người lớn tuổi. Tuy vậy, nếu mua để ăn, hầu hết khách mua không chọn những loại bánh khi ăn gặp nguy cơ cao về mỡ máu, hoặc mùi vị đậm. Bao bì hàng hóa ngày càng trở thành điểm nhấn quan trọng. Trên bao bì, nhà sản xuất ghi rõ ràng nhãn hiệu, nguồn gốc rõ ràng, thời hạn sử dụng minh bạch. Như vậy, chất lượng và sự an toàn đã được đặt lên hàng đầu.

- Điều này sẽ khó đảm bảo với những hàng hóa trôi nổi, chất lượng kém. Thúc ép từ đa số người tiêu dùng đã tạo ra chuẩn mực mới cho hàng hóa, chứ không chỉ bánh trung thu.

- Thu nhập của người dân vẫn đi ngang có phải là cơ hội cho hàng sản xuất trong nước?

- Giá thành sản phẩm luôn tạo ra sức ép lớn cho mọi doanh nghiệp. Dù gặp nhiều trở ngại, nhưng cần ghi nhận các nhà sản xuất nội đã có cải thiện lớn về chất lượng, hương vị, bao bì với hàng hóa thực phẩm chế biến. Họ đã lắng nghe người tiêu dùng để cải thiện sản phẩm. Chất lượng tốt, tạo thiện cảm với người mua, hàng Việt sẽ thêm cửa sáng.

TƯ QUÉO

Từ khóa

Bánh trung thu Bao bì hàng hóa nguồn gốc rõ ràng thời hạn sử dụng hàng hóa trôi nổi người tiêu dùng hàng Việt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn