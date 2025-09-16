- Đa số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đang hoạt động ở xứ mình đều ghi nhận suy giảm lợi nhuận trong nửa đầu năm 2025. Vậy “chi phí tăng cao, hoạt động tài chính kém tích cực” thực chất là gì?

- Trong kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, chi phí gồm các khoản bồi thường quyền lợi bảo hiểm, trích lập dự phòng nghiệp vụ, trả hoa hồng, chi phí bán hàng và quản lý. Thật ra, trong điều kiện bình thường, những chi phí này đều đáng kể. Nhưng khi doanh nghiệp bị suy giảm lợi nhuận kéo dài, chi phí lớn trở thành mối nguy.

- Tưởng là sau sự cố chèn ép khách hàng của nhiều công ty bảo hiểm mấy năm trước, họ đã tìm ra cách để làm ăn ngon?

- Con đường đúng đắn duy nhất là trung thực với khách hàng. Sau khi nhiều khách hàng hủy hợp đồng, kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đều lao dốc. Tái lập niềm tin đòi hỏi phải có thời gian dài. Có không ít công ty trong mảng này buộc phải tái cấu trúc đau đớn, “thay máu” toàn bộ đội ngũ lãnh đạo điều hành.

- Cũng phải thôi. Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ hướng đến mục đích bảo vệ. Cả chục năm lên hương, bảo hiểm nhân thọ ở xứ mình lại đua nhau tăng doanh thu, lợi nhuận theo những cách không chính đáng. Trả giá khốc liệt khiến họ thức tỉnh, làm ăn đàng hoàng. Để khách hàng có thiện cảm, doanh nghiệp luôn cần giữ được lòng tin.

TƯ QUÉO