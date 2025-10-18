Xã hội

- Hàng loạt công ty dược, doanh nghiệp mỹ phẩm và nhà thuốc ở TPHCM vừa bị xử phạt. Lý do là họ đã vi phạm các quy định về sản xuất, kinh doanh và phân phối. Chuyện vi phạm trải rộng khi sản xuất mà chưa hội đủ điều kiện, bán thuốc không rõ nguồn gốc và bán thuốc không có đơn. Lại nữa, có doanh nghiệp vi phạm quy định về thông tin phân phối và chất lượng thuốc.

- Tại sao xử phạt lại gắt?

- Sở Y tế TPHCM cho rằng xử phạt nghiêm khắc sẽ góp phần tăng cường chất lượng thuốc, mỹ phẩm. Điều này sẽ bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời ngăn chặn tình trạng kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.

- Có gì vẫn gây hại mà còn ít bị đụng đến?

- Một chuyện nghiêm trọng đang ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người tiêu dùng là thực phẩm chức năng. Khi được quảng cáo tràn lan, ranh giới giữa thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng bị nhòe đi. Có những thứ gây hại lại được quảng cáo là hỗ trợ sức khỏe. Do thành phần sản phẩm có chứa corticoid (giảm đau, chống viêm) mà người tiêu dùng tự ý mua xài, nhiều người đã bị ngộ độc. Gan, thận là những cơ quan dễ bị tổn thương nếu lạm dụng corticoid mà không có chỉ dẫn chuyên môn.

- Bảo vệ người tiêu dùng luôn là điều quan trọng. Nhưng ở phía kia, tự mỗi người phải giữ gìn mình sát hợp. Sống cân bằng mới có thể tự làm mình khỏe.

TƯ QUÉO

