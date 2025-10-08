Xã hội

- Công suất phòng nghỉ dưỡng ở Việt Nam trong nửa đầu năm 2025 đã tăng 8%. Đây là công bố của tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn và nghiên cứu thị trường bất động sản nghỉ dưỡng nổi tiếng toàn cầu. Cũng theo họ, chỉ số này đứng đầu Đông Nam Á, cho thấy Việt Nam đã vượt qua Thái Lan.

- Ý nghĩa của con số đó là gì?

- Sự thay đổi theo hướng cởi mở và linh hoạt trong chính sách thị thực đã kéo nhiều du khách quốc tế tới xứ mình. Hơn thế nữa, công suất phòng nghỉ dưỡng tăng cho thấy sự cải thiện của 2 khía cạnh quyết định của du lịch: thời gian lưu trú và mức chi tiêu. Khi 2 chuyện này cùng nhích lên, chắc chắn sự hài lòng của du khách quốc tế đã khác. Hài lòng hơn là chỉ dấu cho thấy họ sẽ quay lại ở lần sau.

- Còn điều gì mang tính định lượng để có thể đánh giá đây không phải là tăng trưởng nhất thời?

- Sự tin cậy của xu hướng này được biểu thị bằng làn sóng đầu tư mới của các mô hình bất động sản nghỉ dưỡng có thương hiệu lớn. Có tới 21 thương hiệu như vậy đang hiện diện ở xứ mình. Hành vi tiêu dùng du lịch của nhóm du khách trung lưu trẻ tuổi càng thúc đẩy đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng.

- Nếu vậy, sẽ vững bụng hơn khi quan sát các chỉ số tăng trưởng. Du lịch xứ mình càng phát triển căn cơ khi tăng thêm chất lượng.

TƯ QUÉO

