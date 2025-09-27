Hiểu bản thân mình

- Trên mạng có quá trời lời khuyên kiểu “Nằm ngủ nên nghiêng về bên trái”. Vậy nghĩa là nghiêng bên phải hoặc ngửa sẽ không tốt?

- Trong giấc ngủ, vô thức sẽ ủn người ta nghiêng qua lại chứ đâu có tư thế cố định. Rồi với người có bệnh lý tim mạch, ngủ nghiêng bên trái còn làm họ đừ hơn. Thứ có hại rõ ràng là kê tay dưới đầu khi ngủ. Bởi lẽ tư thế này làm giảm lưu thông máu, và chèn ép thần kinh gây tê mỏi. Nhưng điều phổ biến hơn nhiều lúc này là quá trời người mất ngủ. Đã trằn trọc thì nghiêng bên nào cũng thế thôi!

- Vậy làm thế nào để ngủ?

- Câu kinh điển cho những trường hợp này là “Tâm ngủ trước, thân ngủ sau”. Khi tinh thần thoải mái, thư giãn thì giấc ngủ mới tới nhẹ nhàng. Đa phần người ta hiện tại căng thẳng suốt ngày, tới lúc đi ngủ não vẫn còn căng. Cứ vậy làm sao ngủ được. Thói quen cần tập là chú tâm làm xong từng việc một. Khó hơn nữa là tập không giận dữ, không lo âu. Có yên ổn với mình, mới yên ổn trong quan hệ với người khác.

- Điều cốt lõi để ngủ ngon và khỏe mạnh là gì?

- Nếu giữ được thói quen không hoặc ít căng thẳng cả ngày, sẽ ngủ được thôi. Còn khỏe mạnh không phải tùy thuộc vào phương pháp này kia. Mỗi người đều khác nhau, nên cần nhẫn nại quan sát để hiểu rồi duy trì nhịp sống phù hợp với bản thân mình.

TƯ QUÉO