- Thấy báo đăng mà ớn. Ngay giữa Hà Nội, có một “bến xe lậu” rộng mấy mẫu. Bến này có đủ các loại xe khách từ cỡ lớn đến cỡ nhỏ. Nữa, một nửa bến dành cho xe khách, nửa còn lại xe tải ra vô bốc dỡ hàng tấp nập. Ghê răng hơn, tất cả xe cộ ra vào bến này đều có lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, và đều phải mua vé.

- Rầm rộ cỡ đó, tại sao kêu là lậu?

- Lậu là bởi hoạt động đâu có giấy phép đón trả khách và bốc dỡ hàng hóa. Trước đây thanh tra GTVT nhiều lần tới và đóng cửa. Nhưng từ đầu tháng 7-2025, khi lực lượng thanh tra giao thông từ cấp bộ tới sở dừng hoạt động kiểm tra, xử lý thì bến này lại… đông vui! Quy mô bự chảng mà ngang nhiên thế, dư luận chắc nụi: “Thế nào cũng có ai đó chống lưng”.

- Giao thông xứ mình ngộ lắm. Có chuyện xảy ra hoài trên cao tốc là tai nạn do các xe không giữ khoảng cách an toàn. Tuy vậy, la lên là một đằng, còn có dứt dạt thay đổi để đảm bảo an toàn không lại là thứ khác. Với ô tô, những xe “độ” đèn pha sáng quắc gây xiểng niểng cho cả phía đối diện lẫn cùng chiều cũng vẫn chạy tới lui ngời ngời.

- Cứ nghe “siết chặt” là biết liền ngay sau đó sẽ lỏng le. Kỷ cương đều đặn là chuyện hiếm gặp. Thực trạng chỉ khác đi nếu thực thi luật được thường xuyên làm chắc từng thứ một.

TƯ QUÉO