Xã hội

Bút Sài Gòn

Cơm và mắm

SGGP

Trước khi bắt đầu năm học mới, nhiều gia đình ở tỉnh có con là sinh viên tong tả vô thành phố kiếm nhà. Dù cầm tiền tỷ trong tay, họ vẫn ngỡ ngàng. Bởi lẽ giá nhà quá mắc. Rồi họ càng lo lắng hơn, khi biết giá nhà trong tương lai còn lên nữa.

- Tại sao giá nhà ở khắp các địa phương xứ mình đều ngồi trên “xe tăng”?

- Mấy chục năm nay, giá bất động sản luôn vọt lên rất xa so với thu nhập dân cư. Cứ mỗi năm vọt thêm một khúc, kiểu gì mà chẳng trở thành xa mút mùa. Nhìn ở giá cả, bất động sản đang có khoảng cách lớn nhất so với thu nhập. Gần đây, giá còn mắc hơn nữa, do chi phí đầu vào của các chủ đầu tư tăng mạnh. Quỹ đất sạch khan hiếm, vật liệu xây dựng tăng giá, yêu cầu phòng cháy chữa cháy, môi trường, hạ tầng nghiêm ngặt khiến giá nhà không thể đứng im. Mặt khác, chi phí pháp lý cũng tăng khi Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực.

- Vậy mong giá nhà đất giảm là điều không có thật?

- Thực tế luôn là thước đo đáng tin cậy. Hy vọng giá bất động sản giảm sẽ khó xảy ra. Vay nợ lớn dài hạn để mua nhà với đa số người có nhu cầu sẽ tạo ra rủi ro cao. Chủ đầu tư phần lớn lại hướng về những dự án có giá bán mắc. Người tìm chỗ ở sẽ phải tìm nhà thuê với giá vừa phải, chấp nhận liệu cơm gắp mắm.

TƯ QUÉO

Từ khóa

năm học mới giá nhà Quỹ đất sạch tăng giá vật liệu xây dựng Luật Đất đai nhà thuê liệu cơm gắp mắm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn