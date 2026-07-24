Giá dầu vượt 100 USD/thùng, tài chính toàn cầu biến động mạnh

Thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, đẩy giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ cuối tháng 5, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao.

Biểu đồ giá dầu Brent theo thời gian thực . ẢNH: TRADING ECONOMICS

Theo Trading Economics, giá dầu thô Brent tăng 6,62 USD, tương đương 7%, lên 100,69 USD/thùng - mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 22-5. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 6,2% lên 92,19 USD/thùng. Đà tăng được thúc đẩy sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, làm dấy lên lo ngại nguồn cung dầu toàn cầu tiếp tục bị gián đoạn.

Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent có thể vượt 120 USD/thùng trong quý IV và đạt mức trung bình 100 USD/thùng vào năm tới, nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn cho đến hết năm 2027. Mức giá thậm chí có thể tăng cao hơn nữa nếu eo biển Bab el-Mandeb và kênh đào Suez cũng rơi vào tình trạng tắc nghẽn kéo dài.

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng giao ngay giảm 2,1% xuống còn 4.043,14 USD/ounce, trong khi giá vàng giao tháng 8 giảm khoảng 2,5% xuống 4.050,20 USD/ounce. Đồng USD mạnh lên cùng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng - tài sản không sinh lãi.

Theo công cụ CME FedWatch, giới đầu tư hiện đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 9 ở mức khoảng 83%, tăng so với mức 68% của một ngày trước đó.

Thị trường chứng khoán Âu - Mỹ cũng đồng loạt giảm điểm. Tại Phố Wall, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite dẫn đầu đà giảm 2,2% xuống 25.137,69 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 1,2% xuống 7.408,30 điểm, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,0% xuống 51.711,65 điểm.

Đà giảm còn chịu tác động từ làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ sau khi Alphabet và Tesla công bố kết quả kinh doanh không như kỳ vọng. Sắc đỏ cũng bao trùm các sàn giao dịch châu Âu. Chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) và CAC 40 tại Paris (Pháp) cùng sụt giảm 1,6%, lần lượt xuống mức 24.763,12 điểm và 8.299,09 điểm. Chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) mất 0,7% xuống 10.639,17 điểm. Giới đầu tư lo ngại giá năng lượng leo thang sẽ làm gia tăng áp lực lạm phát và buộc các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao.

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