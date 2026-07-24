Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi hạn chế quyền phát động chiến tranh với Iran

Ngày 23-7, Hạ viện Mỹ thông qua một nghị quyết kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấm dứt việc sử dụng lực lượng vũ trang Mỹ trong các hoạt động quân sự nhằm vào Iran nếu không được Quốc hội cho phép.

Máy bay chiến đấu cất cánh từ tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln ngày 10-6. Ảnh: CENTCOM

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 214 phiếu thuận và 208 phiếu chống, do Hạ nghị sĩ Dân chủ Pramila Jayapal (bang Washington) bảo trợ, yêu cầu Tổng thống chấm dứt việc sử dụng lực lượng vũ trang Mỹ trong các hoạt động thù địch chống Iran, bao gồm việc triển khai lực lượng tham chiến hoặc thực hiện nhiệm vụ chiếm đóng, nếu không có sự phê chuẩn cụ thể của Quốc hội.

Đây là nghị quyết đồng thuận, không có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý và không cần trình Tổng thống ký ban hành. Vì vậy, ngay cả khi được Thượng viện thông qua, nghị quyết mang tính biểu tượng này cũng không buộc chính quyền phải thay đổi chính sách quân sự đối với Iran. Dự kiến, Thượng viện Mỹ sẽ xem xét một dự thảo nghị quyết riêng với mục tiêu tương tự nhằm hạn chế quyền của Tổng thống trong việc phát động các hoạt động quân sự chống Iran mà không có sự chấp thuận của Quốc hội.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, với số thương vong của quân đội Mỹ gia tăng và chi phí quân sự ngày càng lớn.

Giới quan sát nhận định cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện phản ánh những tranh luận kéo dài về phạm vi quyền hạn của Tổng thống trong việc sử dụng lực lượng quân sự ở nước ngoài, đồng thời cho thấy vấn đề Iran tiếp tục là chủ đề gây chia rẽ trong Quốc hội Mỹ, bất chấp sự ủng hộ của đa số nghị sĩ Cộng hòa đối với chính sách đối ngoại của Nhà Trắng.

VIỆT LÊ