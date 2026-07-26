Thế giới

Hơn 250.000 người phải sơ tán vì cháy rừng ở Pháp, Tây Ban Nha

SGGPO

Báo The Guardian đưa tin hơn 250.000 người tại Tây Ban Nha và Pháp buộc phải sơ tán trong bối cảnh chính quyền hai nước đang nỗ lực khống chế các đám cháy rừng chưa được kiểm soát.

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Lực lượng cứu hỏa cố gắng kiểm soát đám cháy ở khu vực Lège-Cap-Ferret, Tây Nam nước Pháp.
﻿Ảnh: EPA

Chính quyền các địa phương đã sơ tán khoảng 70.000 người ở miền Trung Tây Ban Nha và hơn 197.000 ở Pháp, trong đó có hàng chục ngàn người ở thành phố Bordeaux, vùng trồng nho nổi tiếng của Pháp.

Theo The Guardian, lần đầu tiên Tây Ban Nha đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì một vụ cháy rừng. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Pháp cho biết đây có lẽ là cuộc sơ tán lớn nhất trong thời bình mà nước này từng chứng kiến.

Hàng trăm lính cứu hỏa hai nước nỗ lực khống chế các đám cháy bùng phát dữ dội do các đợt nắng nóng kéo dài. Chính phủ Pháp đã phải huy động quân đội, triển khai 1.500 binh sĩ để hỗ trợ kiểm soát các đám cháy.

Sáng 26-7, một đám cháy bùng phát cách thành phố Bordeaux 40-50km. Gió mạnh đã đẩy khói về phía thành phố, khiến không khí tại Bordeaux hăng nồng, khó chịu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ họp khẩn cấp với các bộ trưởng trong bối cảnh khoảng 30 đám cháy đang hoành hành khắp cả nước.

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MINH CHÂU

Từ khóa

Cháy rừng Tây Ban Nha Pháp Sơ tán Bordeaux 250.000

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