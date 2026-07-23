EU thông qua gói trừng phạt thứ 21 với Nga

Ngày 23-7, các đại sứ Liên minh châu Âu (EU) đạt đồng thuận chính trị về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan cuộc xung đột tại Ukraine sau nhiều tuần thương lượng căng thẳng.

Một tàu chở LNG của Nga. Ảnh: Novatek

Điểm đáng chú ý của gói biện pháp mới là tạm thời giữ nguyên mức trần giá dầu Nga trong 12 tháng, thay vì áp dụng cơ chế điều chỉnh theo giá thị trường như kế hoạch trước đó. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới vẫn biến động mạnh do căng thẳng tại Trung Đông và những lo ngại về nguồn cung năng lượng.

Để đạt được đồng thuận, EU chấp nhận một số ngoại lệ, trong đó có việc cho phép tiếp tục vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga đến các nước thứ ba theo một số hợp đồng đã ký trước đây trong thời hạn một năm. Đây được xem là sự nhượng bộ đối với Hy Lạp, quốc gia từng bày tỏ quan ngại về tác động của các biện pháp mới đối với ngành vận tải biển của nước này.

Ngoài vấn đề năng lượng, gói trừng phạt mới còn mở rộng danh sách các đối tượng bị áp đặt biện pháp hạn chế, bao gồm 32 ngân hàng Nga, một số doanh nghiệp tiền mã hóa, các nhà kinh doanh dầu mỏ...

Trước đó, gói trừng phạt thứ 21 từng nhiều lần bị trì hoãn do bất đồng giữa các nước thành viên về các biện pháp liên quan đến dầu mỏ, LNG, thủy sản và một số lĩnh vực thương mại khác.

MINH CHÂU