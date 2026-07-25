Venezuela rút khỏi Tòa án Hình sự quốc tế

Chính phủ Venezuela ngày 24-7 (giờ địa phương) đã công bố quyết định rút khỏi Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), đánh dấu bước đi mới trong căng thẳng kéo dài giữa Caracas và cơ quan tài phán quốc tế này.

Trụ sở Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) tại La Haye (Hà Lan). Ảnh: GETTY IMAGES

Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Félix Plasencia cho biết, theo chỉ đạo của Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez, Venezuela đã chính thức thông báo với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres về quyết định tố cáo Quy chế Rome - văn kiện thành lập ICC, và khởi động tiến trình rút khỏi tòa án theo Điều 127 của quy chế.

Venezuela cho rằng ICC có sự thiên lệch khi tập trung điều tra các quốc gia châu Phi và Mỹ Latinh, đồng thời cáo buộc cơ quan này bị sử dụng như một công cụ chính trị, làm suy giảm nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia, quyền tự quyết và chủ quyền dân tộc.

Phát biểu trong một sự kiện công cộng trước đó, Tổng thống Delcy Rodríguez tuyên bố, ICC đã bị chính trị hóa quá mức để "tấn công người dân Venezuela và nhà nước Venezuela", nên Caracas không còn tin tưởng vào thể chế này.

Theo Quy chế Rome, việc rút khỏi ICC sẽ có hiệu lực sau 1 năm kể từ khi Liên hợp quốc nhận được thông báo chính thức.

Trong một diễn biến khác, Venezuela và Peru vừa tuyên bố khởi động tiến trình khôi phục toàn diện quan hệ song phương sau 2 năm gián đoạn do bất đồng liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Venezuela năm 2024. Việc nối lại đối thoại được đánh giá là tín hiệu tích cực, góp phần cải thiện hợp tác khu vực và giải quyết các vấn đề liên quan đến khoảng 1,6 triệu người Venezuela đang sinh sống tại Peru.

HẠNH CHI