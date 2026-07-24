Mỹ: Bất đồng quanh chi tiêu quốc phòng kỷ lục

Hạ viện Mỹ đã liên tiếp thông qua hai đề xuất chi tiêu quốc phòng quan trọng của Tổng thống Donald Trump. Trong đó, Đạo luật Ủy quyền quốc phòng quốc gia (NDAA) năm 2027 dự kiến phân bổ mức ngân sách kỷ lục 1.150 tỷ USD và nghị quyết ngân sách mở đường cho khoản chi bổ sung 95 tỷ USD, chủ yếu phục vụ cho chiến dịch quân sự chống Iran.

Mức kỷ lục

Với tỷ lệ thông qua sít sao 216 phiếu thuận và 212 phiếu chống, NDAA cho phép cấp khoản ngân sách quốc phòng kỷ lục lên tới 1.150 tỷ USD. Nếu được Thượng viện thông qua, đây sẽ là mức tăng khoảng 250 tỷ USD so với NDAA năm 2026. Dự luật bao gồm nhiều nội dung như: tăng lương 5%-7% cho binh sĩ, hiện đại hóa lực lượng răn đe hạt nhân, tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa, trong đó có chương trình xây dựng hệ thống phòng thủ Vòm Vàng.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết, văn kiện sẽ giúp tăng cường sức mạnh quân đội Mỹ, đồng thời tái bổ sung kho dự trữ quân sự bị tiêu hao sau cuộc xung đột với Iran.

Tổn thất của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran (theo dữ liệu do Bộ Chiến tranh Mỹ công bố ngày 22-7)

Tuy nhiên, các nghị sĩ Dân chủ chỉ trích NDAA 2027 là quá tốn kém và cho rằng dự luật đã tài trợ cho một cuộc chiến mà họ coi là bất hợp pháp. Một nội dung gây tranh cãi khác là việc gắn các điều khoản cải cách bầu cử do Tổng thống Donald Trump thúc đẩy vào dự luật quốc phòng, cùng với các quy định tăng cường hợp tác quân sự giữa Mỹ và Israel. Dù được Hạ viện thông qua nhưng Thượng viện chưa hoàn tất phiên bản NDAA của mình, nhiều ý kiến cho rằng văn kiện cuối cùng có thể chỉ được thông qua sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Nguy cơ thâm hụt ngân sách

Trong cùng ngày, Hạ viện Mỹ tiếp tục thông qua nghị quyết bổ sung 95 tỷ USD vào ngân sách quốc phòng dành cho các hoạt động quân sự. Theo kế hoạch, khoảng 73 tỷ USD sẽ được phân bổ cho các hoạt động quân sự liên quan đến cuộc chiến với Iran.

Bộ trưởng chiến tranh Pete Hegseth cho biết, chiến dịch quân sự chống Iran đến nay đã tiêu tốn khoảng 37,5 tỷ USD, trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đó đề nghị Quốc hội phê duyệt gần 88 tỷ USD ngân sách bổ sung, trong đó hơn 67 tỷ USD dành trực tiếp cho cuộc chiến với Iran. Ngoài quốc phòng, nghị quyết còn dành 12 tỷ USD hỗ trợ nông dân chịu tác động từ xung đột với Iran và chính sách thuế quan của Mỹ.

Trong khi đó, theo Reuters, bà Maya MacGuineas, Chủ tịch Ủy ban vì ngân sách liên bang có trách nhiệm (CRFB), cảnh báo việc tiếp tục tăng chi mà không có nguồn bù đắp sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thâm hụt ngân sách và đẩy gánh nặng nợ công sang các thế hệ tương lai.

Ông Marc Goldwein, Giám đốc cấp cao về chính sách của CRFB, nhận định gói chi tiêu bổ sung một lần nữa cho thấy Washington đang mở rộng chi tiêu quốc phòng thông qua vay nợ, trong khi chi phí trả lãi của chính phủ liên bang đã tăng lên mức kỷ lục, làm thu hẹp dư địa cho các khoản đầu tư vào hạ tầng, giáo dục và y tế trong tương lai.

KHÁNH MINH tổng hợp