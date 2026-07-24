Trung Quốc: Sạt lở đất ở Trùng Khánh, 50 người vẫn mất tích

Ngày 24-7, chính quyền thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) cho biết vụ sạt lở đất xảy ra tại huyện Bành Thủy đã làm 11 người thiệt mạng, 50 người vẫn mất tích.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở Trùng Khánh, Trung Quốc.

Vụ sạt lở xảy ra khoảng 9 giờ ngày 17-7 do mưa lớn, chôn vùi hơn 10 tòa nhà dân cư. Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ vẫn chưa phát hiện thêm dấu hiệu còn người sống dưới đống đổ nát.

Hàng trăm nhân viên cứu hộ cùng máy móc hạng nặng, thiết bị dò tìm và máy bay không người lái đã được huy động đến hiện trường. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do khối lượng đất đá lớn, nhiều tảng đá khổng lồ, địa hình chật hẹp và nguy cơ sạt lở thứ cấp. Các lực lượng vẫn duy trì tìm kiếm 24/24 giờ, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Đây là vụ sạt lở nghiêm trọng thứ hai tại Trung Quốc trong chưa đầy hai tuần, sau vụ sạt lở ở tỉnh Cam Túc khiến 21 người thiệt mạng hôm 7-7. Mưa lớn kéo dài tại nhiều khu vực, cùng nguy cơ ảnh hưởng của bão Noul, đang làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

PHƯƠNG NAM