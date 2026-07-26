Đức xác định nghi phạm vụ xe lao vào đám đông tại Berlin

Ngày 26-7, người phát ngôn cảnh sát Đức Florian Nath cho biết lực lượng chức năng đã xác định nghi phạm thực hiện vụ xe ô tô lao vào đám đông gần khu vực diễn ra lễ hội dành cho cộng đồng LGBT tại thủ đô Berlin.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ đâm xe ở Berlin, Đức. Ảnh: FANNY BRODERSEN

Theo ông Florian Nath, nghi phạm hiện chưa bị bắt và được cho là có liên hệ với mạng lưới Hồi giáo cực đoan. Cảnh sát cũng phát hiện một phương tiện bị bỏ lại cách nơi diễn ra sự kiện vài trăm mét và đang tiếp tục truy tìm đối tượng.

Trước đó, tối 25-7, một xe ô tô lao vào đám đông tại công viên Tiergarten, trung tâm Berlin, khiến 1 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Thị trưởng Berlin Kai Wegner lên án vụ việc, cho rằng “sự tự do của thành phố đã bị tấn công theo cách khủng khiếp nhất”. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cam kết trừng phạt đối tượng thực hiện vụ việc.

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