Houthi phóng tên lửa vào miền Nam Saudi Arabia

Ngày 25-7, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen tuyên bố, đã phóng tên lửa nhằm vào thành phố Jizan, miền Nam Saudi Arabia.

Hãng thông tấn Ansarollah của lực lượng Houthi đưa tin, cuộc tấn công bằng tên lửa của Yemen đã gây ra hỏa hoạn tại thành phố Jizan ở miền Nam Saudi Arabia, bên bờ Biển Đỏ. ẢNH: EPA

Động thái trên diễn ra sau khi Saudi Arabia không kích các mục tiêu quân sự của Houthi ngày 24-7, do Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia và tấn công các tàu của nước này trên Biển Đỏ.

Houthi cáo buộc Saudi Arabia có hành động leo thang nguy hiểm và khẳng định sẽ đáp trả. Kênh truyền thông Ansarollah của Houthi cho hay, một vụ cháy đã xảy ra tại Jizan sau “cuộc tấn công bằng tên lửa của Yemen”.

Diễn biến trên mở thêm một mặt trận trong xung đột tại Trung Đông, bên cạnh việc Iran đang phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải còn lại của Saudi Arabia.

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KHÁNH HƯNG