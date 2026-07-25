Thế giới

Houthi phóng tên lửa vào miền Nam Saudi Arabia

SGGPO

Ngày 25-7, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen tuyên bố, đã phóng tên lửa nhằm vào thành phố Jizan, miền Nam Saudi Arabia.

Hãng thông tấn Ansarollah của lực lượng Houthi đưa tin, cuộc tấn công bằng tên lửa của Yemen đã gây ra hỏa hoạn tại thành phố Jizan ở miền Nam Saudi Arabia, bên bờ Biển Đỏ. ẢNH: EPA
Hãng thông tấn Ansarollah của lực lượng Houthi đưa tin, cuộc tấn công bằng tên lửa của Yemen đã gây ra hỏa hoạn tại thành phố Jizan ở miền Nam Saudi Arabia, bên bờ Biển Đỏ. ẢNH: EPA

Động thái trên diễn ra sau khi Saudi Arabia không kích các mục tiêu quân sự của Houthi ngày 24-7, do Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia và tấn công các tàu của nước này trên Biển Đỏ.

Houthi cáo buộc Saudi Arabia có hành động leo thang nguy hiểm và khẳng định sẽ đáp trả. Kênh truyền thông Ansarollah của Houthi cho hay, một vụ cháy đã xảy ra tại Jizan sau “cuộc tấn công bằng tên lửa của Yemen”.

Diễn biến trên mở thêm một mặt trận trong xung đột tại Trung Đông, bên cạnh việc Iran đang phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải còn lại của Saudi Arabia.

Tin liên quan
KHÁNH HƯNG

Từ khóa

Houthi Saudi Arabia Yemen Jizan xung đột trung đông hàng hải eo biển Hormuz

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn