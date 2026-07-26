Thế giới

Iran cảnh báo Anh có thể trở thành mục tiêu tấn công

SGGPO

Ngày 26-7, kênh Al Jazeera đưa tin một người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” nếu ủng hộ Mỹ trong các cuộc tấn công vào Iran.

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Một máy bay ném bom B-1 của không quân Mỹ tại căn cứ không quân RAF Fairford ở hạt Gloucestershire, Anh vào tháng 3-3026. Ảnh: Ben Birchall/PA Images

Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Iran IRIB, người phát ngôn trên nhấn mạnh vai trò của Anh khi cho phép Mỹ sử dụng các sân bay để thực hiện các cuộc tấn công gần đây vào Iran. Động thái này diễn ra hai tuần sau khi Chính phủ Anh đưa IRGC vào danh sách tổ chức khủng bố.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia tuyên bố "hầu hết" cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ tại thành phố Erbil, Iraq, đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công gần đây của IRGC. Theo ông Akraminia, Iran đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông và nhiều căn cứ trong số đó đã gần như mất khả năng hoạt động.

Ông Akraminia cũng cho biết thêm Tehran hiện đang triển khai các máy bay không người lái tấn công thế hệ mới, có độ chính xác cao hơn so với Arash-2; sẵn sàng tiếp tục các hoạt động quân sự.

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MINH CHÂU

Từ khóa

Anh Mỹ Iran IRGC Mục tiêu Tấn công Căn cứ Iraq

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