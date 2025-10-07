Bước chuyển mạnh trong hoạt động công vụ

Chiều nay 7-10, UBND TPHCM sẽ vận hành thử nghiệm giai đoạn 1 hệ thống Điều hành chính quyền số. Hệ thống này kết hợp với yêu cầu áp dụng sơ đồ Gantt (biểu đồ tiến độ) sẽ tạo ra “môi trường công vụ số”, giúp nâng cao hiệu quả điều hành và tạo cơ chế giám sát công khai, công bằng đối với cán bộ.

Trực quan hóa tiến độ bằng sơ đồ Gantt

Trong chuyến khảo sát thực địa tại dự án cải tạo, nạo vét môi trường Rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, qua phường An Nhơn và phường Bình Lợi Trung, TPHCM) ngày 23-9, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chỉ đạo lập sơ đồ Gantt chi tiết, thể hiện tiến độ từng hạng mục, từng đầu việc, người phụ trách và mốc thời gian hoàn thành.

Theo đồng chí, không có sơ đồ Gantt thì sẽ không thể nhìn thấy được toàn cảnh công việc, không biết ai đang làm, ai chậm trễ và không thể truy trách nhiệm cụ thể. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu thay đổi trong công tác lãnh đạo, điều hành, thay vì giao việc chung chung, trả lời bằng văn bản lên - xuống thì chuyển sang giao việc có thời hạn, có kết quả kiểm chứng được.

Công chức trung tâm phục vụ hành chính công phường An Phú Đông tiếp nhận thủ tục hành chính của người dân. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo về triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW liên quan đến chuyển đổi số và khoa học công nghệ diễn ra vào đầu tháng 10-2025, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp tục yêu cầu khẩn trương xây dựng sơ đồ Gantt cho hai lĩnh vực trên. Sơ đồ phải thể hiện rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của người phụ trách, đơn vị, tổ chức thực hiện, thời gian hoàn thành.

“Tôi căn cứ vào sơ đồ Gantt để sau này khen các đồng chí, hoặc phê bình, xử lý các đồng chí nếu không đáp ứng được yêu cầu tiến độ công việc”, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Trần Như Khuê, Trưởng bộ môn Luật - Học viện Cán bộ TPHCM, sơ đồ Gantt được áp dụng nhằm đánh giá, theo dõi việc thực hiện công việc của cá nhân hoặc nhóm. Trong quản trị hành chính công, việc áp dụng sơ đồ Gantt thể hiện sự tiến bộ, hiện đại trong hoạt động quản lý nhà nước. Cụ thể, sơ đồ Gantt giúp quản lý công việc được công khai, minh bạch thông qua việc lập kế hoạch công việc rõ ràng, cụ thể. Khi kế hoạch công việc được thể hiện trên sơ đồ Gantt thì công tác kiểm tra, giám sát công việc sẽ dễ dàng hơn.

Đặc biệt, sơ đồ Gantt thể hiện tiến độ hoàn thành công việc, nhiệm vụ, người thực hiện… Điều này giúp mọi người tham gia chủ động hoàn thành công việc tốt hơn để không gây ảnh hưởng tới các thành viên khác và công việc chung. Ngoài ra, thực hiện công việc theo sơ đồ Gantt còn tạo được sự công bằng trong việc đánh giá cán bộ, công chức, qua đó tạo động lực cho cán bộ, công chức phát huy năng lực của mình.

Tuy nhiên, vì sơ đồ Gantt thể hiện dưới dạng biểu đồ nên có hiệu quả đối với các công việc có quy mô nhỏ. Đối với những công việc phức tạp, nhiều đầu việc thì sơ đồ Gantt khó thể hiện hết nội dung công việc trên biểu đồ. Vì vậy, sơ đồ Gantt cũng có hạn chế nhất định, đòi hỏi cần nghiên cứu áp dụng có hiệu quả và phù hợp trong quản lý nhà nước.

Số hóa mọi đầu việc

Đi đôi với yêu cầu áp dụng sơ đồ Gantt, TPHCM đang chuẩn bị số hóa hoạt động điều hành, để có thể minh bạch và định lượng năng lực cán bộ.

Dự kiến chiều nay 7-10, UBND TPHCM sẽ vận hành thử nghiệm giai đoạn 1 hệ thống Điều hành chính quyền số. Chánh Văn phòng UBND TPHCM Dương Hồng Thắng cho biết, hệ thống do Văn phòng UBND TPHCM phối hợp Trung tâm chuyển đổi số TPHCM xây dựng, được kết nối đến các sở, ngành, phường, xã, đặc khu.

Hệ thống này được cài đặt trên điện thoại thông minh, có thể kiểm soát tất cả các công việc, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy TPHCM, UBND TPHCM và kiểm soát đến từng bộ phận, từng cá nhân, lãnh đạo các phòng, ban thuộc sở, ngành cũng như xã, phường, đặc khu, hướng đến điều hành hoạt động chính quyền trên môi trường số.

Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh thông tin, hệ thống sẽ tích hợp nhiều nền tảng, như hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; hệ thống quản lý văn bản chỉ đạo điều hành công việc; hệ thống theo dõi phản ánh của người dân, doanh nghiệp qua tổng đài 1022 để theo dõi hiệu quả công việc hàng ngày của chính quyền địa phương. Hệ thống sẽ cung cấp báo cáo số liệu đầy đủ định kỳ hàng ngày, giúp lãnh đạo theo dõi, chỉ đạo điều hành công việc.

Đặc biệt, hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích, xác định những trọng tâm, tập trung vào các chỉ số điều hành thường xuyên (như chỉ số về giá, ngân sách, đầu tư) và những lĩnh vực trọng điểm (như đầu tư công, an sinh xã hội, cải cách hành chính; phát triển kinh tế - xã hội, giám sát các dự án trọng điểm)…

Điểm mấu chốt của hệ thống là khả năng đưa lên các chỉ số tổng hợp để đánh giá tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, giải quyết kiến nghị của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, cán bộ, công chức dễ dàng nắm bắt được những nhiệm vụ đang được phân công thực hiện. Lãnh đạo UBND TPHCM, các sở, ngành, địa phương sẽ biết rõ cơ quan, đơn vị đang nhận bao nhiêu hồ sơ, tình hình giải quyết hồ sơ đúng hay trễ hẹn, nếu trễ thì xảy ra cụ thể ở khâu nào. Điều này sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều hành và thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính, chuyển đổi số một cách thực chất.

VĂN MINH - NGÔ BÌNH