Bước chuyển mình chiến lược của SATRA

Thông tin từ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), giai đoạn 2024-2025, SATRA đã triển khai một chiến lược tái cấu trúc mạnh mẽ. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc mở rộng mạng lưới, mà còn hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng.

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền có quy mô lớn nhất cả nước

Những tháng cuối năm 2024, SATRA đã tập trung tối ưu hóa danh mục hàng hóa, cải tạo không gian trưng bày và điều chỉnh chính sách giá để gia tăng sức cạnh tranh. Nhờ đó, doanh thu hệ thống bán lẻ SATRA trong 9 tháng đầu năm đạt 524,6 tỷ đồng và chỉ tính riêng 9 đợt khuyến mãi đã mang về 144,2 tỷ đồng, chiếm hơn 27% tổng doanh thu.

Sau những nỗ lực tái cấu trúc, đầu năm 2025, SATRA khai trương Trung tâm thương mại đường Võ Văn Kiệt (SATRA Centre Mall) và trở thành bước ngoặt trong chiến lược phát triển dịch vụ của Tổng công ty. Không chỉ là siêu thị, nơi đây tích hợp khu vui chơi, rạp chiếu phim, phòng khám, trung tâm ngoại ngữ và đặc biệt là trạm sạc xe điện sử dụng năng lượng tái tạo. Đây chính là mô hình “mua sắm một điểm đến” mà SATRA hướng tới, phù hợp với nhịp sống đô thị hiện đại và xu hướng tiêu dùng xanh.

Điểm đáng chú ý là Centre Mall đường Võ Văn Kiệt đã ứng dụng nhiều giải pháp số: khách hàng có thể thanh toán qua ví điện tử, nhận hàng tại tủ giao hàng thông minh. Giai đoạn tiếp theo, đại diện SATRA cho biết, Tổng công ty sẽ khai thác Big Data (dữ liệu lớn) và AI (trí tuệ nhân tạo) để phân tích hành vi tiêu dùng từng khu vực, từ đó lên kế hoạch phân phối chính xác, giảm rủi ro cung - cầu lệch pha và tiết kiệm chi phí vận hành. Đây là bước đi thể hiện rõ quyết tâm đưa công nghệ trở thành nền tảng cho chuỗi cung ứng xanh.

“Song song với phát triển bán lẻ hiện đại, chúng tôi vẫn coi Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền là tài sản chiến lược. Trung bình mỗi đêm, Bình Điền giao dịch khoảng 2.500 tấn hàng hóa, trị giá 150 tỷ đồng, chiếm tới 20% nhu cầu trái cây và hàng trăm tấn thực phẩm tươi sống cho thị trường TPHCM. Đây là một trong những mắt xích quan trọng giúp thành phố duy trì ổn định nguồn cung và bình ổn giá”, đại diện SATRA chia sẻ và cho biết, SATRA đang xúc tiến giai đoạn 2, hướng đến xây dựng Bình Điền thành trung tâm logistics cấp vùng. Nếu thành công, nơi đây không chỉ là chợ đầu mối mà còn trở thành trung tâm phân phối quan trọng, gắn kết trực tiếp các vùng sản xuất nông sản, thủy sản, thực phẩm với TPHCM và các thị trường xuất khẩu qua hệ thống cảng biển. Đây là định hướng phù hợp với quy hoạch phát triển TPHCM đến năm 2030 - trở thành trung tâm logistics của Đông Nam Á.

Không dừng lại đó, nhiều đơn vị thành viên của SATRA còn được vinh danh là “Doanh nghiệp xanh TPHCM 2024” nhờ áp dụng các giải pháp cụ thể: sử dụng túi nilon phân hủy sinh học, giảm khay xốp trong chế biến, khuyến khích nhà cung cấp chuyển sang bao bì thân thiện môi trường. Những nỗ lực này vừa đáp ứng quy định môi trường, vừa nâng uy tín thương hiệu, tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến tính “xanh” của sản phẩm.

Nhìn vào các hoạt động này, có thể thấy SATRA đang dịch chuyển vai trò: từ doanh nghiệp bán lẻ thuần túy trở thành hạt nhân của chuỗi cung ứng xanh. Mỗi bước đi đều hướng đến mục tiêu lớn: hàng hóa đi từ vùng sản xuất đến bàn ăn thông qua kênh phân phối minh bạch, tiết kiệm chi phí và bảo đảm an toàn.

Dù vậy, để doanh nghiệp có thể phát huy hơn nữa vai trò của mình, đại diện SATRA đề xuất, thành phố cần sớm tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho dự án Bình Điền giai đoạn 2, đồng thời ban hành cơ chế ưu đãi về vốn, thuế và mặt bằng. Đây sẽ là động lực để SATRA và các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ mạnh dạn đầu tư vào hạ tầng phân phối, kho vận vùng vệ tinh, góp phần củng cố liên kết vùng bền vững.

NGỌC ANH