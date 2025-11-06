Nhiều ưu đãi mùa sinh nhật, người tiêu dùng hưởng lợi kép

Tiếp nối chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập, hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) triển khai chương trình khuyến mãi quy mô lớn “Sinh nhật SATRA - Quà tặng bao la”, diễn ra từ 30-10 đến 13-11 tại các siêu thị Satramart, cửa hàng Satrafoods…

Đây là một trong những chương trình tri ân lớn nhất trong năm, mang đến hàng ngàn sản phẩm giảm giá sâu cùng nhiều quà tặng hấp dẫn.

Cụ thể, với hóa đơn từ 99.000 đồng, khách hàng có thể mua sản phẩm giá ưu đãi như: Coca Cola Sleek 320ml giá 49.500 đồng/lốc 6, tặng 2 gói mì Hảo Hảo; gạo thơm thượng hạng Neptune nhãn vàng 5kg giá 117.000 đồng/túi; nước xả vải Downy Đam mê 3,5L giá 189.000 đồng/túi; dầu gội Pantene ngăn rụng tóc 900ml giá 157.500 đồng/ chai. Bên cạnh đó, khách hàng có thẻ thành viên được tặng thêm 1 chai dầu ăn Satra 1 lít khi mua sắm từ 500.000 đồng (từ 8-11 đến 9-11). Song song đó là các chương trình tích điểm nhận quà và ưu đãi cho các sản phẩm Sprite, Fanta, Heineken, Bless You…

Theo SATRA, chương trình không chỉ là hoạt động tri ân khách hàng mà còn nhằm kích cầu mua sắm, mang đến không khí sôi động và nhiều trải nghiệm tiết kiệm, tiện lợi cho người tiêu dùng thành phố.

