Giải phóng mặt bằng thần tốc, Hà Nội “hụt hơi” xử lý phế thải

TP Hà Nội đang cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB) để triển khai hàng loạt dự án về hạ tầng đô thị, giao thông, đã phát sinh ra lượng phế thải nhiều, gây áp lực lớn tới môi trường và hệ thống thu gom, xử lý phế thải.

Ghi nhận tại các khu vực phố Nhân Hòa, Chính Kinh, Thượng Đình… (phường Thanh Xuân, là công trường GPMB thi công đường Vành đai 2.5), hàng loạt nhà dân, công trình xây dựng đang được tháo dỡ khẩn trương để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Việc này làm phát sinh hàng vạn tấn gạch đá, bê tông, cát sỏi, vật liệu xây dựng… được chất đống cao ngất chờ vận chuyển đưa đi xử lý.

Phế thải xây dựng ngổn ngang ở công trường giải phóng mặt bằng làm đường Vành đai 2.5. Clip: TIẾN CƯỜNG

Phế thải xây dựng chất đống tại nhiều khu vực ở Hà Nội khi giải phóng mặt bằng. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố hiện phát sinh khoảng 10.000 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày. Khối lượng này tăng đột biến trong giai đoạn cao điểm thành phố đang tập trung triển khai các dự án giao thông lớn.

Trong khi đó, hệ thống xử lý phế thải xây dựng hiện nay của Hà Nội mới đáp ứng được khoảng 1.670 tấn/ngày.

Phế thải xây dựng sau khi được nghiền chủ yếu trở thành cốt liệu để san nền, phục vụ các dự án hạ tầng đang thi công. Tuy nhiên, do nguồn phát sinh tăng nhanh, các điểm xử lý hiện hữu đều quá tải. Phần lớn khối lượng phế thải chưa thể xử lý kịp thời phải lưu chứa tại bãi tập kết tạm, chờ phân loại, nghiền hoặc vận chuyển liên vùng sang các tỉnh lân cận.

Hà Nội đang đẩy nhanh GPMB tại nhiều khu dân cư để làm đường. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Theo số liệu từ Công ty cổ phần Dịch vụ sản xuất toàn cầu (đơn vị quản lý 2 khu trung chuyển và tái chế chất thải rắn xây dựng ở phường Yên Sở và phường Phúc Lợi), cho thấy áp lực này ngày càng lớn. Năm 2025, đơn vị tiếp nhận trên 5.000 tấn chất thải rắn mỗi ngày, tăng gấp đôi so với năm trước. Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2026, lượng phế thải xây dựng vượt 10.000 tấn/ngày. Trong khi đó, 2 máy nghiền tại đây chỉ có công suất 80 tấn/giờ, trước đây trung bình mỗi ngày chỉ xử lý khoảng 480 tấn. Nhưng khi phế thải tăng cao, đơn vị phải tăng lên 4 ca để đạt mức 800-1.000 tấn/ngày, vừa xử lý vừa giải tỏa áp lực cho các bãi chứa.

Việc đẩy nhanh GPMB đã tạo ra áp lực không hề nhỏ trong việc xử lý phế thải. Clip: TIẾN CƯỜNG

Thực tế cho thấy, dù các chủ đầu tư dự án xây dựng đều phải có hợp đồng xử lý chất thải rắn xây dựng trong quá trình triển khai, nhưng Hà Nội còn thiếu điểm xử lý chuyên biệt. Các cơ sở cơ sở hiện có vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu thực tế. Một phần lượng phế thải phải vận chuyển đi xa, nhưng một phần khác, nhất là từ các công trình nhà dân, vẫn bị đổ trộm tại khu đất trống, dải cây xanh, sông hồ, kênh mương ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố.

Lượng phế thải rất lớn khiến cho các khu vực tiếp nhận, xử lý bị quá tải. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Để giải bài toán này, thành phố chuẩn bị nhiều dự án xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng quy mô lớn, như: dự án lắp đặt trạm trung chuyển tạm thời và hệ thống tái chế bằng phương pháp nghiền tại xã Chương Dương, công suất 700 tấn/ngày; nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng tại xã Dục Tú, xã Đông Anh, công suất 1.000 tấn/ngày và 1.000 tấn/ngày bùn thải; khu tiếp nhận, xử lý tái chế chất thải rắn xây dựng Mê Linh, xã Tiến Thắng, công suất 480 tấn/ngày.

Nhưng, trong khi các dự án này chưa kịp hoàn thành, những bãi trung chuyển hiện hữu vẫn phải gồng mình tiếp nhận lượng phế thải khổng lồ từ các đại công trình GPMB.

TIẾN CƯỜNG - NGUYỄN QUỐC