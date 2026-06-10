Bệnh viện S.I.S Cần Thơ bị phạt hơn 2 tỷ đồng do vi phạm về môi trường

Ngày 10-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Cần Thơ tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ (Bệnh viện S.I.S Cần Thơ) với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng, vì liên quan đến các vi phạm về môi trường.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ

Theo cơ quan chức năng, Bệnh viện S.I.S Cần Thơ thuộc Chi nhánh Công ty CP Đầu tư y tế Việt Cường (số 397 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, TP Cần Thơ) đã xả nước thải từ khu giặt sấy, khu tập kết rác và hệ thống xử lý nước thải tập trung của bệnh viện (sau xử lý) ra hệ thống thoát nước đô thị, trong đó các thông số ô nhiễm đều vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên.

Ngoài ra, Bệnh viện S.I.S Cần Thơ còn bị phạt về hành vi lắp đặt thiết bị, đường ống để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường (tại khu giặt sấy và khu tập kết rác của bệnh viện) ra cống thoát nước đô thị thành phố theo quy định về thực hiện giấy phép môi trường. Tổng mức tiền phạt đối với 3 hành vi vi phạm trên của Bệnh viện S.I.S Cần Thơ là 2,090 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất về môi trường tại Bệnh viện S.I.S Cần Thơ

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn áp dụng đình chỉ hoạt động nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của bệnh viện với thời hạn là 4,5 tháng; tước quyền sử dụng giấy phép môi trường của Bệnh viện S.I.S Cần Thơ thời gian 4,5 tháng.

Đồng thời, bệnh viện phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định; báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Trước đó, cơ quan chức năng TP Cần Thơ kiểm tra đột xuất Bệnh viện S.I.S Cần Thơ và ghi nhận nước thải có mùi hôi, ảnh hưởng môi trường, sinh hoạt người dân. Đồng thời phát hiện nước thải từ khu tập kết rác và khu giặt sấy không qua xử lý tập trung mà xả trực tiếp ra hệ thống thoát nước đô thị.

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TUẤN QUANG