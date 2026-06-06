Sáng 6-6, tại Quảng trường Bình Minh (phường Cửa Lò), Bộ NN-MT phối hợp Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động quốc gia phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Ngày Đại dương thế giới (8-6), Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.

Các đại biểu dự buổi lễ phát động

Dự lễ có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các tổ chức quốc tế, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân.

Quang cảnh buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi người dân, nhất là cán bộ, đảng viên, cần gương mẫu thực hiện các hành động thiết thực như không xả rác, hạn chế nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện nước, trồng cây xanh và giữ gìn vệ sinh công cộng.

Mỗi gia đình cần xây dựng nếp sống xanh, văn minh, thực hiện phân loại rác tại nguồn, giữ gìn môi trường sống sạch đẹp. Các địa phương duy trì thường xuyên hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác thải, làm sạch sông, hồ, kênh rạch, bãi biển và không gian công cộng. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gương mẫu chấp hành quy định về môi trường, giảm phát thải, xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp và tuyên truyền, lan tỏa các sáng kiến bảo vệ môi trường.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định: “Giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo lý, là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Đó cũng là góp phần xây dựng lối sống xanh, văn minh, trách nhiệm vì cộng đồng và vì sự phát triển bền vững của đất nước”.

Với tinh thần “Mỗi người dân là một công dân xanh - Mỗi gia đình là một không gian xanh - Mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng xanh”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước, trở thành phong trào hành động thiết thực, thường xuyên của các tầng lớp nhân dân.

Các đại biểu trồng cây tại công viên ven biển Cửa Lò

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển xanh và thực hiện hiệu quả cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý môi trường; phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh, tiêu dùng bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng thời, huy động hiệu quả nguồn lực cho bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển, hướng tới xây dựng Việt Nam xanh, sạch, đẹp bằng hành động cụ thể của toàn xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng 1.000 lá cờ cho các ngư dân của phường Cửa Lò - những người đầu sóng ngọn gió vươn khơi bám biển, tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vùng biển của Tổ quốc; trao tặng 25 xe đạp tới con em của các ngư dân là những học sinh nghèo vượt khó, có nhiều thành tích trong học tập. Sau sự kiện, các đại biểu tham gia hoạt động thu gom rác làm sạch bãi biển Cửa Lò.

Các đại biểu chứng kiến ngư dân ký cam kết bảo vệ môi trường

Trao quà cho con em của bà con ngư dân

>> Một số hình ảnh tại buổi lễ:

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