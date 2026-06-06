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Môi trường

Lâm Đồng: Hàng ngàn người cùng làm sạch môi trường ven biển

SGGPO

Ngày 6-6, các phường, xã của tỉnh Lâm Đồng như Mũi Né, Tiến Thành, Phan Thiết, Hàm Liêm… đồng loạt tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia.

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Dọn rác thải tại bãi biển Tiến Thành (phường Tiến Thành)

Tại phường Tiến Thành, hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đoàn thể tham gia dọn vệ sinh, thu gom rác tại bãi biển khu du lịch Tiến Thành. Nhiều tuyến đường, khu dân cư cũng đồng loạt được làm sạch, góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

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Dọn dẹp rác tại các tuyến đường ven biển Tiến Thành

Ở phường Mũi Né, lãnh đạo phường cùng hàng trăm người dân, đoàn viên thanh niên cũng đã ra quân thu gom rác tại khu vực làng chài.

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Xử lý, dọn dẹp rác tại nhiều khu vực bãi biển Mũi Né

Còn tại xã Hàm Liêm, các lực lượng tập trung thu gom rác trên các tuyến đường dân sinh, xử lý nhiều điểm tập kết rác tự phát gây ô nhiễm môi trường.

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Dọn rác thải tại các tuyến đường xã Hàm Liêm

Trong khi đó, tại phường Phan Thiết, ngay sau lễ phát động, các lực lượng thu gom rác thải, phát quang bụi rậm trên các tuyến đường Nguyễn Gia Tú, Nguyễn Phúc Khoát, Lê Đại Hành và khu vực bãi biển đá Ông Địa.

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Xử lý các bãi rác tự phát tại xã Hàm Liêm

Các địa phương của tỉnh Lâm Đồng kêu gọi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ven biển giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, tăng cường phân loại rác tại nguồn và phối hợp tổ chức các đợt làm sạch bãi biển định kỳ. Đồng thời, du khách được tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định.

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TIẾN THẮNG

Từ khóa

tỉnh Lâm Đồng Làm sạch Môi trường Dọn rác Ven biển Du lịch Rác thải

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