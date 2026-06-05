Động thổ dự án nhà máy điện rác gần 1.920 tỷ đồng ở Vĩnh Long

Tham dự có các đồng chí: Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long; Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu tại lễ động thổ

Dự án do Công ty Cổ phần Xử lý rác thải Bến Tre (thuộc Tập đoàn AMACCAO) làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư gần 1.920 tỷ đồng. Nhà máy được xây dựng trên diện tích khoảng 4,2ha, có công suất xử lý 650 tấn rác sinh hoạt/ngày đêm và phát điện công suất 13MW.

Theo chủ đầu tư, dự án sử dụng công nghệ đốt rác phát điện Martin của Đức. Đây là một trong những công nghệ tiên tiến hiện nay, bảo đảm các chỉ tiêu khí thải, bụi đạt tiêu chuẩn châu Âu. Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế theo hướng tái sử dụng hoàn toàn trong nhà máy, không xả thải ra môi trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ

Trước khi triển khai dự án, chủ đầu tư đã di dời khoảng 100.000 tấn rác tồn đọng trên khu đất xây dựng. Đại diện Tập đoàn AMACCAO cho biết, đơn vị sẽ tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, vận hành nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự kiến thời gian thực hiện dự án sẽ được rút ngắn từ 6-8 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, khi dự án hoàn thành, đưa vào hoạt động, nhà máy sẽ góp phần giải quyết căn cơ bài toán xử lý rác thải sinh hoạt, giảm áp lực cho quỹ đất chôn lấp, hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển xanh và bền vững của địa phương.

Ông Nguyễn Quỳnh đề nghị, các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, sớm phát huy hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường trên địa bàn.

TÍN HUY