Sáng 24-5, Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM phối hợp với Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hoà tổ chức phát động Ngày Chủ nhật xanh năm 2026.

Đến dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Hồ Thị Ánh Tuyết, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM.

Chung tay xây dựng TPHCM xanh, sạch, đẹp.

Ngay sau lễ phát động, Ngày Chủ nhật xanh tại phường Bình Hưng Hoà thu hút hơn 1.100 đoàn viên, hội viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và người dân tham gia các hoạt động cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cùng các đại biểu dự lễ và trao tặng cây xanh đến người dân.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TPHCM Lê Tuấn Anh cho biết, đây là dịp để tuổi trẻ TPHCM tiếp tục cụ thể hoá các chủ trương của thành phố trong xây dựng đô thị xanh, văn minh, hiện đại. Đồng thời chung tay cùng địa phương thực hiện mục tiêu xây dựng “Bình Hưng Hoà xanh”, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, xây dựng không gian sống ngày càng sạch đẹp, an toàn, thân thiện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao tặng cây xanh đến người dân.

Đặc biệt, tuổi trẻ TPHCM tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công trình “Sông Sài Gòn – con sông của thành phố tôi”, tập trung triển khai các hoạt động cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy tại các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố. Qua đó, từng bước lan toả ý thức giữ gìn môi trường sống, phát huy trách nhiệm của cộng đồng cùng chung tay xây dựng TPHCM xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.

Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM mong rằng tinh thần Ngày Chủ nhật xanh sẽ tiếp tục được lan toả mạnh mẽ hơn nữa trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân thành phố. Qua đó, mỗi bạn trẻ đều có thể chủ động thực hiện những hành động nhỏ nhưng thiết thực vì cộng đồng, góp phần xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường.

* Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đến dự lễ khởi công xây dựng công viên Bình Hưng Hoà Xanh. Trước đó, đồng chí cùng đoàn đại biểu đã đến thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ (phường Bình Hưng Hoà).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng công viên Bình Hưng Hoà Xanh.

Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hoà Phạm Thị Ngọc Diệu cho biết, công viên khi hoàn thành sẽ phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khoẻ của người dân và góp phần quan trọng vào việc chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng đời sống của người dân; góp phần tăng diện tích tỷ lệ cây xanh che phủ trên địa bàn phường nói riêng, TPHCM nói chung.

Công viên Bình Hưng Hoà Xanh có diện tích khoảng 900m2 gồm các hạng mục: Hệ thống cây xanh, đường đi bộ, khu vui chơi, khu thể dục thể thao ngoài trời, hệ thống chiếu sáng và các công trình phụ trợ. Nguồn kinh phí được phường vận động từ các nhà hảo tâm, nhà tài trợ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cùng các đại biểu thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Hưng Hoà Nguyễn Việt Quế Sơn trao tặng cây xanh đến người dân

Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Tuyết Minh trao tặng cây xanh đến người dân

