TPHCM rà soát hệ thống trạm trung chuyển rác

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo rà soát hệ thống trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn thành phố để quy hoạch lại mạng lưới trạm trung chuyển CTRSH.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (NN-MT) khẩn trương hoàn thành việc rà soát, tổng hợp đầy đủ hiện trạng hệ thống mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn trên địa bàn thành phố phù hợp với ranh giới các xã, phường, đặc khu sau hợp nhất. Đồng thời, đánh giá sự phù hợp theo quy chuẩn và các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường liên quan đối với hiện trạng đầu tư, quy hoạch các trạm trung chuyển chất thải rắn để điều chỉnh, bổ sung định hướng quy hoạch trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Sở NN-MT có trách nhiệm tham mưu, đề xuất trình UBND TPHCM phê duyệt chủ trương tổ chức lập Quy hoạch quản lý chất thải rắn và Nghĩa trang TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn năm 2060 đã được phê duyệt.

UBND xã, phường, đặc khu được giao rà soát, đánh giá nhu cầu, đề xuất vị trí, mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn và gửi Sở NN-MT tổng hợp, xử lý. UBND xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm nếu không kịp thời báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ việc rà soát, đánh giá nhu cầu, tính cấp thiết và đề xuất vị trí, mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn trên địa bàn.

