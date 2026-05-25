Khốn khổ vì bãi tập kết nguyên liệu sản xuất phân vi sinh

Thời gian gần đây, cuộc sống của hàng chục hộ dân tại thôn 4, xã Dray Bhăng (Đắk Lắk) bị đảo lộn bởi tình trạng ô nhiễm kéo dài từ khu vực tập kết nguyên liệu phục vụ sản xuất phân bón vi sinh của Công ty TNHH đầu tư – phát triển H.P.

Người dân còn khốn khổ vì ruồi nhặng dày đặc và nguồn nước có dấu hiệu ô nhiễm.

Theo phản ánh của người dân, vào những ngày nắng nóng hoặc có gió lớn, mùi hôi lan khắp khu dân cư, len vào từng căn nhà, làm xáo trộn đời sống người dân. Đáng lo ngại hơn, tình trạng ruồi nhặng xuất hiện với mật độ dày đặc, bám kín khu vực bếp núc, thức ăn và đồ dùng sinh hoạt.

Chị Lê Thị Kim Tân (32 tuổi, kinh doanh nước giải khát tại thôn 4) bức xúc cho biết: Chưa bao giờ gia đình chị phải sống trong cảnh ngột ngạt như hiện nay. Có lúc, khách đang ngồi uống nước nhưng mùi hôi khiến họ phải bỏ đi. Ruồi bay dày đặc, vừa rót nước xong đã bu kín ly.

Đặc biệt, những người làm nông nghiệp xung quanh cũng khốn khổ không kém. Bà Bùi Thị Cẩm Vinh (53 tuổi) chia sẻ, mỗi lần ra khu vườn sát bãi tập kết để làm cỏ, chăm cây, phải đeo kín khẩu trang vì mùi hôi thối nồng nặc từ bãi tập kết phân bón vi sinh.

Đáng lo ngại hơn, mỗi khi trời mưa lớn, dòng nước rỉ đen ngòm từ bãi phân bón và bã cà phê này lại chảy tràn xuống mương, thấm thẳng vào các tầng đất canh tác của các hộ dân xung quanh, ảnh hưởng đến nguồn nước. Bà con mong muốn chính quyền địa phương yêu cầu doanh nghiệp có phương án bảo vệ môi trường, đảm bảo đời sống cho người dân địa phương.

Theo ông Niê Knơng Y Sơn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, Công ty TNHH đầu tư - phát triển H.P. đã tập kết khoảng 300 tấn bã cà phê tại cơ sở gây mùi hôi, ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở khu vực lân cận. Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, UBND xã đã cử đoàn đến kiểm tra, lập biên bản và xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp vì hành vi không đăng ký môi trường đủ các nội dung về chất thải, khối lượng chất thải phát sinh và phương án thu gom, quản lý chất thải của dự án.

Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; chấm dứt việc phơi nguyên liệu, phân bón và các hoạt động gây phát tán mùi hôi ảnh hưởng đến khu dân cư. Doanh nghiệp cũng không được để nguyên liệu tồn đọng ngoài trời làm phát sinh mùi và nước rỉ.

MAI CƯỜNG