Đề nghị chưa giao rừng Cát Tiên cho TP Đồng Nai quản lý

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) đề nghị chưa giao diện tích rừng thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên về TP Đồng Nai quản lý vì không phù hợp quy định pháp luật, có nguy cơ làm phân mảnh hệ sinh thái và ảnh hưởng hiệu quả bảo tồn.

Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Vườn quốc gia Cát Tiên﻿

Chiều tối 1-6, Bộ NN-MT thông tin, Thứ trưởng Lê Công Thành đã ký văn bản gửi Văn phòng Chính phủ hồi đáp một số kiến nghị của Thành ủy TP Đồng Nai. Trong đó, Bộ NN-MT đề nghị chưa giao diện tích đất rừng thuộc địa giới hành chính TP Đồng Nai trong tổng số 71.187ha của Vườn quốc gia Cát Tiên về địa phương quản lý.

Theo Bộ NN-MT, Vườn quốc gia Cát Tiên nằm trên địa bàn Đồng Nai và Lâm Đồng. Pháp luật hiện hành quy định các khu rừng đặc dụng có diện tích thuộc từ 2 tỉnh, thành phố trở lên do Trung ương trực tiếp quản lý.

Bộ NN-MT cho rằng, việc chuyển giao một phần diện tích rừng cho địa phương quản lý có thể dẫn đến chia cắt công tác quản lý theo địa giới hành chính, ảnh hưởng tính thống nhất trong bảo tồn và tiềm ẩn nguy cơ phân mảnh hệ sinh thái.

Vườn quốc gia Cát Tiên là khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận và là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam đạt Danh lục Xanh của IUCN.

PHÚC VĂN

