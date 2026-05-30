TPHCM chủ động ứng phó với nguy cơ thiếu hụt nguồn nước

Sở NN-MT TPHCM vừa có văn bản gửi các xã, phường, đặc khu và các đơn vị khai thác dịch vụ thủy lợi về việc chủ động ứng phó với nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do huy động thủy điện, trong bối cảnh đảm bảo an ninh năng lượng trong mùa cạn 2026.

Theo văn bản trên, Sở NN-MT yêu cầu Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi, Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi TPHCM tăng cường công tác theo dõi diễn biến nguồn nước về từ thượng nguồn để kịp thời cập nhật, điều chỉnh kế hoạch khai thác, sử dụng nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn thành phố; khẩn trương hoàn thành việc lập, lập điều chỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước theo quy định để có cơ sở thực hiện tổ chức vận hành đảm bảo an toàn công trình, vùng hạ du, đáp ứng cho nhu cầu cấp nước tưới, sinh hoạt và các mục đích khác phù hợp tình hình thực tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Các đơn vị nói trên tiến hành nâng cấp, sửa chữa các công trình chuyển nước, cấp nước nhằm chủ động, linh hoạt trong việc lấy nước theo thực tế diễn biến nguồn nước được dự báo.

Một góc lòng hồ Dầu Tiếng. Ảnh: ĐOÀN NGUYÊN

Sở NN-MT đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu có quản lý công trình thủy lợi, hồ, đập thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn để tổ chức quản lý, vận hành có hiệu quả các công trình thủy lợi do địa phương quản lý; tổ chức duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi, hồ chứa do đơn vị quản lý đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp, an toàn công trình; đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện các giải pháp tưới tiết kiệm nước trong giai đoạn cuối vụ đông xuân và chuẩn bị cho vụ hè thu, tận dụng tối đa nguồn nước tự nhiên từ các sông, suối nhỏ, ao hồ tự nhiên trên địa bàn.

UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi, Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi TPHCM trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch cấp nước để kịp thời cập nhật, điều chỉnh kế hoạch tưới, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

ĐỨC TRUNG