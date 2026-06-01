Đồng Nai: Kiểm tra nhanh mẫu nước tại khu vực cá chết hàng loạt

Ngày 1-6, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường (Sở NN-MT TP Đồng Nai) có kết quả kiểm tra nhanh mẫu nước tại khu vực cá lồng bè bị chết hàng loạt trên địa bàn phường Trị An, TP Đồng Nai.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã lấy 4 mẫu nước ở các vị trí tại khu vực nuôi cá bè thuộc khu phố 1, phường Trị An. Kết quả kiểm tra nhanh mẫu nước cho thấy độ cặn, độ pH, độ mặn, nhiệt độ, DO (Dissolved Oxygen - là lượng oxy hòa tan trong nước) đều thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn.

Cá bè chết trong khu vực hồ Trị An được người dân vớt lên kịp thời

Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân cá chết có thể là do sự biến đổi đột ngột, bất lợi về môi trường; các vật chất hữu cơ từ các hoạt động sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất… tích tụ lâu ngày trong mùa khô có thể bị cơn mưa lớn cuốn trôi vào thủy vực. Ngoài ra, nước tại khu vực cá chết lưu thông rất chậm dẫn đến cá bị sốc môi trường đột ngột và chết.

Hiện các cơ quan chuyên môn của Sở NN-MT đã lấy và gửi mẫu phân tích để xác định các nguyên nhân cụ thể khác (nếu có), song chưa có kết quả chính thức.

Sở NN-MT đã có văn bản đề nghị UBND phường Trị An, cơ quan chuyên môn và các hộ nuôi cá thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời thông tin, cảnh báo các hiện tượng bất thường về thời tiết, môi trường nước, dịch bệnh.

Đơn vị chức năng hướng dẫn cơ sở nuôi thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục thiệt hại do nắng nóng kéo dài, mưa dông, gió mạnh và các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra.

Các cơ sở nuôi cần thường xuyên kiểm tra, gia cố hệ thống lồng bè, dây neo, phao nổi và các thiết bị phụ trợ nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; chủ động san thưa hoặc thu tỉa đối với các lồng nuôi có mật độ cao; khẩn trương thu hoạch đối với các đàn cá đã đạt kích cỡ thương phẩm nhằm giảm áp lực lên môi trường nước và hạn chế thiệt hại khi xảy ra sự cố...

Như Báo SGGP đã thông tin, trong những ngày vừa qua có khoảng 200 tấn cá lồng bè do người dân nuôi trong hồ Trị An bị chết, chủ yếu là cá chép, cá mè. UBND phường Trị An đã báo cáo Sở NN-MT TP Đồng Nai cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường để làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt, đồng thời kiến nghị UBND TP Đồng Nai có giải pháp hỗ trợ người dân bị thiệt hại.

Tin liên quan Hỗ trợ người dân bị thiệt hại do cá chết ở hồ Trị An

XUÂN TRUNG