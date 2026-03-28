Ngày 28-3, trong lúc kéo lưới đánh bắt hải sản gần bờ biển xã Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh), một số ngư dân phát hiện 2 con cá heo mắc vào lưới.

Video hai con cá heo mắc lưới được ngư dân thả về biển

Ngay sau khi đưa lưới vào bờ, các ngư dân nhanh chóng gỡ lưới, rồi di chuyển 2 con cá heo ra khu vực nước sâu hơn, cách bờ khoảng 50-70m, thả về môi trường biển tự nhiên.

Cá heo khỏe mạnh trước lúc được thả về môi trường biển

Người dân địa phương cho rằng trước đó, có thể 2 con cá heo bị sóng lớn đánh dạt từ ngoài khơi vào gần bờ biển xã Lộc Hà và không may mắc lưới đánh cá. Dù mắc lưới trong thời gian khá dài, cả 2 con vẫn khỏe mạnh.

Ngư dân di chuyển cá heo thả về môi trường biển

Trong 2 con cá heo, con lớn nhất nặng khoảng 60-80kg, con còn lại khoảng 20-35kg; chiều dài mỗi con từ 80cm đến 1,2m, bề rộng thân khoảng 40-50cm.

Hai con cá heo trước lúc được thả về biển

Trước đó, tháng 3-2024, ngư dân ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh cũng phát hiện 19 con cá heo mắc trong lưới đánh cá gần bờ. Sau đó, số cá heo này được thả về biển, tuy nhiên có 1 con chết.

DƯƠNG QUANG