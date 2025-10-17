Cà Mau đặt mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 17 tỷ USD

Theo nghị quyết được thông qua, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm khoảng 17 tỷ USD. Tổng thu ngân sách 5 năm ít nhất 75.000 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu bế mạc Đại hội

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra.

Đại hội đã biểu quyết, nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với 22 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên từng lĩnh vực công tác.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trong diễn văn bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, Cà Mau đang đứng trước cơ hội lớn, có tính lịch sử, để có thể bứt phá phát triển, nhưng cũng đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức, những điểm nghẽn, cản trở sự phát triển. Vì vậy, việc tập trung khai thác, sử dụng hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh khác biệt; kịp thời nắm bắt những cơ hội nổi trội và có giải pháp vượt qua những khó khăn, thách thức, sớm tháo gỡ những điểm nghẽn để đột phá phát triển, là yêu cầu quan trọng hàng đầu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Hành trình phát triển phía trước đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phải không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Tỉnh ủy Cà Mau họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Theo nghị quyết được thông qua, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân 5 năm từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 trên 6.000 USD. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đến năm 2030 khoảng 8,0 - 8,5%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm từ 40% GRDP trở lên. Tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm khoảng 17 tỷ USD. Tổng thu ngân sách 5 năm ít nhất 75.000 tỷ đồng. Tổng số doanh nghiệp đến năm 2030 khoảng 20.000 doanh nghiệp…

