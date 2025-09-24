Cà Mau: Hơn 1.120 tỷ đồng thực hiện 2 đề án giáo dục

Ngày 24-9, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho ngành giáo dục đầu năm học 2025 – 2026 và quán triệt Đề án dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú, đầu tư hệ thống nước uống sạch và nhà vệ sinh các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Sở GD-ĐT đã thông qua các quyết định của UBND tỉnh Cà Mau về việc thực hiện Đề án dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức bán trú, với tổng kinh phí hơn 942 tỷ đồng. Đề án đầu tư hệ thống nước uống sạch và nhà vệ sinh các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau, với tổng kinh phí gần 180 tỷ đồng.

Hai đề án nêu trên sẽ được Cà Mau triển khai đến giai đoạn 2027, tập trung nguồn lực xây dựng mới, xây dựng bổ sung phòng học, phòng nghỉ bán trú, nhà ăn, khu vệ sinh, mua sắm các trang thiết bị thiết yếu. Mục tiêu chung là đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cả ngày tại trường của học sinh theo từng cấp khác nhau, đảm bảo môi trường học đường sạch sẽ, an toàn, văn minh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh, ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đảm bảo các đề án được thực hiện đồng bộ và hiệu quả; phân cấp mạnh mẽ, giao UBND cấp xã trực tiếp chỉ đạo thực hiện, giải quyết trước những nơi có nhu cầu bức xúc nhất. Giám đốc Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện các đề án, đồng thời phải có cam kết bằng văn bản gửi về UBND tỉnh trước ngày 30-9, nhằm ngăn chặn tình trạng lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.

TẤN THÁI