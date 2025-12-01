Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại TPHCM: Giúp học sinh thích ứng tốt với điểm mới trong đề thi

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026-2027 là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên của TPHCM sau sáp nhập đơn vị hành chính. Đề thi mở rộng yêu cầu vận dụng, gắn với thực tiễn nhưng vẫn được thiết kế phù hợp với mặt bằng chung, đòi hỏi học sinh tăng khả năng đọc hiểu và tư duy.

Đề thi gắn kiến thức với thực tiễn

Cuối tháng 10-2025, Sở GD-ĐT TPHCM công bố đề tham khảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Nhìn tổng thể, đề thi yêu cầu nhiều ở khả năng vận dụng, gắn kiến thức với thực tiễn. Một số môn giữ ổn định cấu trúc nhưng tinh chỉnh mức độ phân hóa, trong khi một số khác thay đổi hình thức hoặc kỹ năng mà đề thi hướng tới. Những điều chỉnh này được các giáo viên đánh giá là phù hợp trong bối cảnh mới sau sáp nhập đơn vị hành chính, đồng thời đòi hỏi học sinh có khả năng đọc hiểu, tư duy và làm bài khoa học hơn.

Thầy và trò Trường THCS Duy Tân (phường Vũng Tàu, TPHCM) trong tiết học Toán. Ảnh: KHÁNH CHI

Ở môn Ngữ văn, cô Mai Thị Thanh Huyền, Tổ trưởng Tổ Ngữ văn, Trường THCS Võ Trường Toản (phường Tam Thắng), nhận xét, đề tham khảo đổi mới rõ rệt theo định hướng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đề thi xây dựng theo một chủ đề thống nhất, xuyên suốt phần đọc hiểu và viết văn. Nội dung đề thi phủ rộng chương trình Ngữ văn lớp 9, gắn với đặc trưng thể loại tác phẩm, đòi hỏi học sinh có năng lực vận dụng kiến thức và các kỹ năng đọc hiểu, tư duy, diễn đạt. Các câu hỏi được thiết kế theo hình thức câu hỏi trước là cơ sở trả lời câu hỏi sau. Ở phần đọc hiểu, học sinh phải trả lời bằng câu văn có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ, tránh dùng ký hiệu lạ đánh dấu câu trả lời. Với phần viết văn, học sinh chú ý cấu trúc, dung lượng yêu cầu, tránh đưa quá nhiều kiến thức được học vì có thể dẫn đến lạc đề.

Với môn Toán, thầy Hà Thế Độ, Trường THCS Duy Tân (phường Vũng Tàu), lưu ý, đề thi năm nay chuyển hoàn toàn sang hình thức tự luận. Đề thi gồm 7 bài, bao phủ mạch kiến thức: Hình học và đo lường, Số và Đại số, Thống kê và Xác suất. Những câu hỏi tập trung vào yêu cầu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế, đòi hỏi học sinh có kỹ năng đọc hiểu và phân tích tình huống.

Theo thầy Đặng Hữu Trí, Tổ trưởng Tổ Toán Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành), đề thi giữ ổn định so với năm trước, nhưng mức độ phân hóa giảm do tỷ lệ câu hỏi vận dụng thực tế điều chỉnh từ 40% xuống 30%. Tuy nhiên, học sinh vẫn cần kỹ năng làm bài tốt, tư duy và suy luận hợp lý mới đạt điểm cao. Tất cả bài toán đều được chia nhỏ điểm cho từng câu hỏi thành phần, giúp học sinh có thêm cơ hội ghi điểm.

Riêng với môn tiếng Anh, đại diện tổ chuyên môn tiếng Anh các trường THCS đều cho rằng, tỷ lệ 20% câu hỏi nhận biết, 40% câu hỏi thông hiểu, 40% câu hỏi vận dụng được giữ ổn định nhiều năm qua. Điểm mới của đề thi môn tiếng Anh năm nay là có thêm 2 câu hỏi yêu cầu viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn. Dạng câu hỏi này nhằm kiểm tra khả năng tìm kiếm thông tin ngôn ngữ và vận dụng kiến thức của học sinh. Sự thay đổi này được đánh giá là phù hợp với chuẩn năng lực ngoại ngữ mới ở bậc phổ thông, trong đó yêu cầu sử dụng ngôn ngữ linh hoạt trong các ngữ cảnh thực tế, thay vì chỉ học thuộc lòng ngữ pháp như trước đây.

Chuẩn bị tốt cho học sinh

Bà Đoàn Thị Thu Hoài, Hiệu trưởng Trường THCS Duy Tân (phường Vũng Tàu), cho biết, sau khi Sở GD-ĐT TPHCM công bố đề tham khảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, nhà trường đã thông tin tới toàn bộ học sinh và phụ huynh để nắm bắt những điểm mới. Trước đó, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập từ đầu năm học, xây dựng kho học liệu dùng chung phục vụ việc giảng dạy và ôn tập cho học sinh. Thời gian tới, trường dự kiến tổ chức 3 lần thi thử vào các tháng 3, 4 và 5-2026 nhằm phân tích, đánh giá kết quả, qua đó rút kinh nghiệm, điều chỉnh việc giảng dạy, ôn tập cho học sinh.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại TPHCM dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6-2026 với 3 môn thi là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh). Ngoài phương thức thi tuyển, một số trường THPT công lập ở khu vực đặc thù tổ chức xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ cấp THCS của học sinh.

Tương tự, Trường THCS Võ Trường Toản (phường Tam Thắng) xếp thời khóa biểu ôn tập 3 môn Ngữ văn, Toán và tiếng Anh cho học sinh lớp 9 từ đầu năm học. Thời điểm này, các tổ bộ môn đang xây dựng bộ đề ôn tập và thi thử, bám sát ma trận đề, cấu trúc đề tham khảo của Sở GD-ĐT để học sinh không bỡ ngỡ khi bước vào kỳ thi chính thức.

Tại Trường TH-THCS Tân Thới (phường Lái Thiêu), Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Thuận thông tin, nhà trường đã lập kế hoạch ôn thi tuyển sinh lớp 10 từ đầu năm học. Trước đó, nhà trường tổ chức lấy ý kiến phụ huynh học sinh toàn khối 9 về việc sắp xếp thời khóa biểu, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức ôn tập cho học sinh.

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (phường Phú Lợi) Nguyễn Tấn Đạt cho hay, trong quá trình ôn tập, giáo viên chủ nhiệm trao đổi thường xuyên với phụ huynh học sinh chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần cho các em; giúp học sinh phát huy tinh thần tự giác ôn tập để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

T.TÂM - K.CHI - C.SƠN