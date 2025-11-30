Khánh Hòa: Các trường học sẽ đón học sinh trở lại vào ngày 1-12

Toàn bộ 28 trường học còn lại bị ảnh hưởng do mưa lũ ở tỉnh Khánh Hòa sẽ đón học sinh trở lại học tập từ ngày 1-12-2025.

Ngày 30-11, ông Lê Đình Thuần, Phó Giám đốc Phụ trách Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, bắt đầu từ ngày 1-12, 28 trường học còn lại bị ảnh hưởng, hư hỏng do đợt mưa lũ lịch sử gây ra sẽ tổ chức đón học sinh quay trở lại học tập.

Lực lượng công an cùng các thầy cô Trường Tiểu học số 2 Ninh Hiệp (tỉnh Khánh Hòa) dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Đợt mưa lũ lịch sử tại tỉnh Khánh Hòa đã khiến 162 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng. Ngay sau khi nước rút, ngành chức năng đã khẩn trương khắc phục thiệt hại, đảm bảo các điều kiện an toàn để sớm đón học sinh trở lại trường. Đến ngày 29-11, toàn bộ các trường khối THPT bị ảnh hưởng đã đón học sinh đi học lại, số trường chưa thể tổ chức dạy học chủ yếu ở bậc mầm non, tiểu học và THCS. Trong đó, tập trung tại các xã: Diên Điền, Diên Khánh, Diên Thọ, Suối Hiệp, Nam Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh...

Học sinh vùng lũ tỉnh Khánh Hòa nhận hỗ trợ quần áo từ các mạnh thường quân

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, đợt thiên tai vừa qua còn khiến hơn 57.000 học sinh các cấp tỉnh Khánh Hòa bị ảnh hưởng; hàng ngàn thiết bị dạy học như bàn, ghế, tivi, máy chiếu,... tại các trường bị hư hỏng. Nhiều em bị mất nhà, mất sách vở, đồng phục, đồ dùng học tập; có em phải tạm trú nhà người quen trong điều kiện thiếu thốn. Sở GD-ĐT tỉnh đang kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, góp thêm động lực để tiếp sức cho học sinh vùng lũ đến trường.

Để giúp đỡ các em học sinh vùng mưa lũ, tỉnh Khánh Hòa đã quyết định hỗ trợ 800.000 đồng/học sinh để mua sách vở và đồng phục đến trường.

Học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) hạnh phúc nhận phần quà ý nghĩa từ lực lượng TPHCM

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe học sinh sau mưa lũ, Sở GD-ĐT tỉnh đề nghị các đơn vị khẩn trương tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên trường học, lớp học, khu vệ sinh, bếp ăn, khu nội trú; thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, xử lý nước đọng sau lũ. Đồng thời, phối hợp với cơ quan y tế địa phương thực hiện khử khuẩn, đảm bảo môi trường sạch sẽ, hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh; chủ động chuẩn bị nguồn nước sạch, tăng cường vệ sinh dụng cụ học tập, đồ dùng, thiết bị dạy học, đồ dùng bán trú; chỉ tổ chức dạy học khi đảm bảo vệ sinh môi trường.

TIẾN THẮNG