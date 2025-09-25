Cà Mau hợp tác với Đại học Kinh tế TPHCM nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

Theo thảo thuận, Đại học Kinh tế TPHCM hỗ trợ UBND tỉnh Cà Mau tư vấn chiến lược, chương trình, đề án, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh; tư vấn, phản biện về định hướng phát triển trong quá trình điều chỉnh quy hoạch tỉnh Cà Mau.

Tập trung nghiên cứu, phối hợp xây dựng báo cáo thường niên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau; phân tích thế mạnh, hạn chế và nguyên nhân để có giải pháp phù hợp, khả thi, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Tư vấn và hỗ trợ UBND tỉnh Cà Mau trong việc xây dựng, phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau và GS.TS. Sử Đình Thành, Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM, ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2025-2030

Ngoài ra, Đại học Kinh tế TPHCM sẽ tổ chức các chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ và tiến sĩ cho cán bộ và người dân trên địa bàn tỉnh. Hai bên phối hợp thực hiện các nghiên cứu khoa học ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, bao gồm: phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế biển; phát triển du lịch, các ngành công nghiệp trọng yếu, logistics và nông nghiệp công nghệ cao; nghiên cứu thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản nông sản; thiết lập chuỗi nông sản chủ lực của tỉnh Cà Mau. Hợp tác về phát triển đô thị thông minh; phối hợp thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm huy động nguồn lực phát triển địa phương và nhà trường.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Đại học Kinh tế TPHCM

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải kỳ vọng thỏa hợp tác này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho hai bên. Những tư vấn, hỗ trợ của Đại học Kinh tế TPHCM sẽ giúp cho tỉnh Cà Mau có những định hướng phát triển hợp lý và bứt phá, phát triển bền vững, nâng cao chất đời sống người dân. Sau lễ ký kết hôm nay, hai bên sớm triển khai các thỏa thuận, trong đó xác định những việc cần làm trước, tạo tiền đề và lan tỏa về sau. Kết quả sẽ cân đo, đong đếm được trong thời gian sớm nhất.

TẤN THÁI