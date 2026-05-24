Ngày 24-5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn hỏa tốc gửi các sở y tế và các bệnh viện trong toàn quốc về việc chủ động phòng chống bệnh do virus Ebola.

Theo đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt lưu ý các trường hợp mới đến nước đã hoặc đang có dịch trong vòng 21 ngày.

Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện, kiểm tra, giám sát thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện việc sàng lọc, phân loại, cách ly nghiêm ngặt tất cả các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc virus Ebola tại cơ sở điều trị...

Các bệnh viện cần tăng cường công tác phát hiện sớm các ca nghi mắc virus Ebola. Ảnh: BYT

Các cơ sở khám chữa bệnh chủ động phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để cách ly, phối hợp với các cơ sở dự phòng xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị và kiểm soát theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Đặc biệt, cần rà soát, kiểm tra, chuẩn bị các phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế, điều kiện cách ly, năng lực chẩn đoán, điều trị để sẵn sàng tiếp nhận người mắc bệnh do virus Ebola.

Theo Cục Quản lý khám, chữa bệnh, bệnh do virus Ebola là một bệnh truyền nhiễm cấp tính và nghiêm trọng ở người, thường đi kèm hội chứng xuất huyết và suy đa tạng, tỷ lệ tử vong có thể lên đến 90%. Bệnh lây truyền do tiếp xúc trực tiếp với mô, máu và dịch cơ thể của động vật hoặc người nhiễm bệnh, có thể bùng phát thành dịch.

Virus có thể lây truyền từ người sang người do tiếp xúc trực tiếp thông qua vết thương da hoặc niêm mạc với máu, chất tiết và dịch cơ thể (phân, nước tiểu, nước bọt, tinh dịch) của người bị nhiễm. Người cũng có thể mắc Ebola do tiếp xúc với các dụng cụ hoặc đồ vật của người bệnh bị nhiễm virus như quần áo, chăn, kim tiêm đã sử dụng.

Bệnh do virus Ebola đang là sự kiện y tế cộng đồng khẩn cấp. Ảnh: WHO

Thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), từ ngày 5- 5 đến 20-5, tại Cộng hòa Dân chủ Công Gô và Cộng hòa Uganda đã ghi nhận 600 ca nghi ngờ mắc Ebola, trong đó có 139 ca tử vong, hơn 50 ca được chẩn đoán xác định nhiễm chủng Bundibugyo – 1 trong 6 chủng của virus Ebola.

Trước diễn biến phức tạp này, WHO công bố dịch bệnh Ebola do chủng Bundibugyo của virus Ebola tại Cộng hòa dân chủ Công gô và Uganda là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.

KHÁNH NGUYỄN