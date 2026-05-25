Giám sát chặt dịch bệnh do virus Ebola, ngăn xâm nhập vào Việt Nam

Ngày 25-5, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Ebola gây ra tại Congo và Uganda, Bộ Y tế đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố và các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur về việc tăng cường giám sát, phòng chống dịch bệnh do virus Ebola.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở y tế, các sở, ngành liên quan và chính quyền các cấp khẩn trương triển khai các nội dung như: tăng cường công tác giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh ngay tại cửa khẩu, cộng đồng và cơ sở y tế. Đồng thời phối hợp cơ quan xuất nhập cảnh để rà soát hành khách trở về từ khu vực đang có dịch, khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày, liên lạc với cơ sở y tế nếu có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.

Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Ebola, thực hiện ngay việc cách ly và lấy mẫu gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hoặc Viện Pasteur TPHCM để xét nghiệm xác định.

Dịch bệnh do virus Ebola đang là vấn đề y tế công cộng gây quan ngại. Ảnh: WHO

Các địa phương, cơ sở y tế thực hiện nghiêm công tác phòng chống nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm tại các cơ sở y tế; lưu ý bảo đảm đủ trang thiết bị phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế khi tiếp xúc với các trường hợp nghi mắc bệnh; tuân thủ đúng hướng dẫn của Bộ Y tế về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng đối với người tử vong do mắc, nghi mắc bệnh truyền nhiễm; xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu, cộng đồng theo các tình huống diễn biến dịch...

Các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên thế giới, đánh giá nguy cơ và kịp thời tham mưu cho Bộ Y tế các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả; hướng dẫn, tập huấn, tổ chức giám sát, hỗ trợ địa phương về công tác giám sát, xét nghiệm và các biện pháp phòng chống dịch bệnh...

Ngày 17-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố dịch bệnh Ebola do chủng Bundibugyo tại Congo và Uganda là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.

Ngày 22-5, WHO tiếp tục duy trì mức độ cảnh báo dịch bệnh và cập nhật kết quả đánh giá nguy cơ dịch bệnh Ebola tại Congo và Uganda đối với sức khỏe cộng đồng ở mức rất cao đối với các nước đang ghi nhận ca bệnh, mức cao ở các nước khu vực châu Phi và mức nguy cơ thấp trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Tính đến ngày 22-5, tại 2 quốc gia trên đã ghi nhận 750 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 177 ca tử vong do virus Ebola.

NGUYỄN QUỐC