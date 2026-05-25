Thiếu niên 15 tuổi ở TPHCM nguy kịch vì sốc nhiệt

Đá bóng dưới thời tiết nắng nóng, một thiếu niên đột ngột ngất xỉu, vã mồ hôi, suy đa cơ quan. Bác sĩ chẩn đoán em bị sốc nhiệt, biến chứng nguy kịch.

Ngày 25-5, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết đã cứu sống một trường hợp sốc nhiệt nguy kịch sau 3 tuần điều trị tích cực.

Bệnh nhân là em T.X.V. (15 tuổi, ngụ phường Tân Phú, TPHCM), nhập viện vào trưa ngày 3-5.

Bệnh nhân được điều trị tích cực, lọc máu liên tục tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Khai thác bệnh sử ghi nhận, sáng cùng ngày, V. đá bóng ở một câu lạc bộ tại địa phương dưới trời nắng nóng. Em đột ngột than mệt, ngất, vã mồ hôi nhiều.

Tại trạm y tế gần đó, V. được chẩn đoán rối loạn tri giác chưa rõ nguyên nhân, được thở oxy, dịch truyền và chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại đây, bệnh nhân lơ mơ, sốt cao 40 độ C, môi khô, mắt trũng, thở nhanh, đầu chi tím, mạch nhẹ khó bắt, huyết áp khó đo, SpO2 khó bắt.

Các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản giúp thở, truyền dịch chống sốc, bù bicarbonate, điều chỉnh đường huyết, điện giải, chườm lạnh.

Các kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị toan chuyển hóa nặng, tổn thương gan, men gan tăng cao, tổn thương thận, tổn thương tụy, hủy cơ nặng. Bác sĩ chẩn đoán, V. bị sốc nhiệt nặng, biến chứng ly giải cơ, tổn thương đa cơ quan.

Quá trình điều trị, V. phải truyền đến 12 lít dung dịch điện giải mới cải thiện được huyết động, kèm thuốc vận mạch. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn sốt 39 – 40 độ C liên tục, tình trạng tiến triển nặng.

Ê-kíp điều trị quyết định lọc máu liên tục, sử dụng kháng sinh, truyền máu và chế phẩm máu. Trải qua 3 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân mới cải thiện dần, được cai máy thở, tỉnh táo, chức năng các cơ quan trở về bình thường.

Cách đề phòng sốc nhiệt – say nắng trong mùa hè Vui chơi hay tập luyện trong môi trường thoáng mát Mặc quần áo nhẹ, mỏng, rộng, ngắn tay, màu sáng, đội nón rộng vành, bôi kem chống nắng loại dùng an toàn cho trẻ em. Uống thêm nhiều nước khi trẻ học và luyện tập trong môi trường nóng bức. Không cho trẻ tập luyện quá sức ở ngoài trời nắng. Nếu trẻ cảm thấy khó chịu, cho trẻ ngừng ngay việc tập luyện và vào chỗ có bóng mát nghỉ ngơi. Nếu trẻ phải thường xuyên tập luyện, học tập ngoài nắng, thì giới hạn mỗi lần tập từ 20 phút -25 phút, tối đa 45 phút -60 phút/ngày, giải lao sau một khoảng thời gian, cho trẻ vào chỗ có bóng mát nghỉ ngơi và uống nước. Nhà trường thiết kế sân chơi, tập luyện thể thao thoát mát có mái che. Khi đi picnic vào mùa hè nắng nóng cần chuẩn bị: nước uống, nón rộng vành, kính mát, kem chống nắng, quần áo thoáng mát, trái cây, quạt mini, khăn mát, túi y tế,… Tuyệt đối chú ý tránh để quên con trên xe hơi một mình.

GIAO LINH