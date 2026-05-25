TPHCM: Dự kiến chi hơn 2.500 tỷ đồng khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Sáng 25-5, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc đã có buổi làm việc với Sở Y tế TPHCM về công tác khám sức khỏe toàn dân và kế hoạch đầu tư phát triển cơ sở y tế trên địa bàn.

Tham dự có đại diện các sở - ngành và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Linh hoạt các hình thức khám sức khỏe

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, thành phố đang chuẩn bị triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ người dân từ năm 2026, với mục tiêu mỗi người dân được khám ít nhất một lần mỗi năm và toàn bộ kết quả sẽ được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử để quản lý theo vòng đời. Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong chiến lược chăm sóc sức khỏe cộng đồng, từ mô hình “chữa bệnh là chính” sang “phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe chủ động”.

Đối tượng được khám là toàn bộ người dân thực tế cư trú trên địa bàn TPHCM, bao gồm cả thường trú và tạm trú, được xác định thông qua ứng dụng VNeID. Ngoài ra, kế hoạch còn bao phủ các cơ quan, đơn vị do thành phố quản lý cùng người lao động đang làm việc tại TPHCM.

Dự kiến, trong năm 2026, ngành y tế sẽ tổ chức khám cho khoảng 15 triệu lượt người dân, bảo đảm 100% người dân tại 168 phường, xã, đặc khu được khám ít nhất một lần mỗi năm. Trong đó, thành phố ưu tiên các nhóm yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và người dân vùng khó khăn - đây được xem là yếu tố cốt lõi nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, TPHCM sẽ triển khai nhiều hình thức khám linh hoạt gồm khám tại các cơ sở y tế đủ điều kiện, tổ chức điểm khám lưu động tại trường học, công ty, khu dân cư và khám tại nhà đối với người già yếu, neo đơn hoặc hạn chế đi lại. Toàn bộ dữ liệu sức khỏe sẽ được cập nhật lên sổ sức khỏe điện tử nhằm phục vụ công tác quản lý sức khỏe liên tục cho người dân.

Sở Y tế xây dựng 3 gói khám theo từng nhóm tuổi. Theo dự toán, tổng kinh phí triển khai chương trình trong năm 2026 khoảng 2.507 tỷ đồng để khám sức khỏe cho hơn 10,3 triệu lượt người dân. Trong đó, nhóm lao động phi chính thức với khoảng 4,5 triệu người (chiếm hơn 1.515 tỷ đồng); nhóm người cao tuổi khoảng 1,6 triệu người (chiếm gần 539 tỷ đồng).

Đối với hơn 4,5 triệu lao động chính thức, doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động sẽ có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo quy định. Mức chi phí khám sức khỏe được khống chế không quá 350.000 đồng/người/lần/năm. Nguồn kinh phí sẽ được huy động từ ngân sách nhà nước, kinh phí y tế trường học, nguồn của doanh nghiệp sử dụng lao động và các nguồn hợp pháp khác.

Trước đó, ngành y tế thành phố đã chủ động triển khai nhiều giải pháp chuẩn bị khám sức khỏe cho người dân. Các bệnh viện và trung tâm y tế được yêu cầu thành lập khu khám sức khỏe riêng, tách biệt với khu khám chữa bệnh thông thường nhằm tránh quá tải và bảo đảm chất lượng khám. Song song đó, các tổ khám lưu động cũng đã được thành lập để phục vụ người dân tại cộng đồng...

Người dân được hướng dẫn, kiểm tra sức khỏe tại trạm y tế phường Xuân Hoà. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Luôn tạo điều kiện để ngành y tế phát triển

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ngành y tế thành phố thời gian qua. Đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và năng lực chuyên môn cao, góp phần quan trọng trong bảo vệ sức khỏe nhân dân cũng như phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Từ thực tiễn đó, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc yêu cầu ngành y tế tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, không chỉ tập trung điều trị bệnh mà phải chuyển mạnh sang quản lý sức khỏe toàn dân, lấy phòng bệnh là chính, phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đây không chỉ là định hướng lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ mà còn là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, mô hình bệnh tật thay đổi và nguy cơ sức khỏe ngày càng phức tạp.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, chương trình khám sức khỏe toàn dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Việc khám sức khỏe không chỉ nhằm phát hiện bệnh sớm mà còn giúp xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân phục vụ quản lý và hoạch định chính sách lâu dài. Vì vậy, Sở Y tế cần xây dựng đề án một cách bài bản, khoa học, xác định rõ mục tiêu, lộ trình, nguồn lực, trách nhiệm từng đơn vị, từng cấp, từng ngành theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả”.

“Đây không phải nhiệm vụ riêng của ngành y tế mà cần sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ các sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội đến cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và người dân. Chỉ khi huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, chương trình mới có thể triển khai hiệu quả và bền vững”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Về định hướng phát triển hệ thống y tế trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu ngành y tế bám sát quy hoạch phát triển thành phố đến năm 2075, xác định rõ các trung tâm y tế chuyên sâu, hệ thống bệnh viện cửa ngõ, mạng lưới y tế cơ sở và các thiết chế chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Việc đầu tư phải gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hiện đại hóa trang thiết bị, nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Người dân đăng ký khám sức khỏe tại Trạm y tế phường Bình Tây

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng ghi nhận vai trò đồng hành của các đơn vị y tế ngoài công lập, các doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là các hệ thống bệnh viện và đơn vị tiêm chủng đã tham gia tích cực trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao năng lực y tế dự phòng và hỗ trợ các địa bàn đặc thù như Côn Đảo. Đồng chí đề nghị ngành y tế quan tâm hơn nữa đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phục hồi chức năng, quản lý bệnh mạn tính, nâng cao chất lượng sống và xây dựng môi trường sống lành mạnh cho người dân.

“Thành phố cũng sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và nguồn lực để ngành y tế phát triển, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Theo Sở Y tế TPHCM, thành phố hiện có quy mô dân số 15 triệu người, hệ thống y tế gồm 170 bệnh viện và trung tâm y tế có giường bệnh, 168 trạm y tế cùng hơn 12.000 phòng khám tư nhân.

THÀNH AN