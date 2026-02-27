Cà Mau: Mưa trái mùa ảnh hưởng hoạt động sản xuất muối

Hai ngày nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xuất hiện mưa trái mùa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất muối của diêm dân vì đang là đợt cao điểm. Nhiều cánh đồng muối đang trong giai đoạn kết tinh, nhưng mưa trái mùa làm những hạt muối tan theo nước.

Muối đang trong giai đoạn kết tinh nhưng bị ảnh hưởng mưa trái mùa

Chiều 27-2, ông Võ Văn Bửu, Chủ tịch UBND xã Đông Hải (tỉnh Cà Mau) cho biết, việc mưa trái mùa liên tiếp 2 ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề tình hình sản xuất muối của diêm dân trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 26 và 27-2, trên địa bàn xã Đông Hải xuất hiện đợt mưa trái mùa, lượng mưa trung bình mỗi đợt từ 10-30mm, kèm theo gió mạnh. Thời điểm xảy ra mưa trùng với giai đoạn cao điểm sản xuất muối nên đã gây thiệt hại 775ha/323 hộ, chiếm 100% diện tích sản xuất muối; sản lượng muối bị hòa tan, thất thoát ước tính khoảng 7.757 tấn, giá trị thiệt hại trên 9,3 tỷ đồng.

Cánh đồng muối đang kết tinh của diêm dân trên địa bàn xã Đông Hải bị tan theo nước do ảnh hưởng bởi mưa trái mùa

Tương tự, cơn mưa trái mùa liên tiếp trong hai ngày (26 và 27-2) đã gây thiệt hại toàn bộ hơn 450ha muối của 403 hộ dân trên địa bàn xã Long Điền. Tổng sản lượng muối bị thiệt hại ước tính hơn 1.350 tấn, giá trị thiệt hại khoảng 1,4 tỷ đồng.

Tổng diện tích sản xuất muối vụ năm 2025-2026 của tỉnh Cà Mau là 1.540ha (trong đó, diện tích sản xuất theo phương pháp truyền thống 1.340ha, còn lại là diện tích sản xuất trải bạt).

Trước tình hình trên, UBND các xã có diện tích muối bị thiệt hại đã báo cáo về Sở NN-MT tỉnh Cà Mau để tổng hợp, đề xuất các phương án hỗ trợ, giúp diêm dân sớm ổn định lại hoạt động sản xuất.

TẤN THÁI