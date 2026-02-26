Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết doanh nghiệp đầu năm Bính Ngọ 2026

Chiều 26-2, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết và làm việc với Công ty TNHH CJ Foods Việt Nam và Tập đoàn Gemadept.

Đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu chúc tết tại Công ty CJ Foods Việt Nam

Tại Công ty TNHH CJ Foods Việt Nam (KCN Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng, phường Phú Mỹ, TPHCM), ông Han Tae Young, Phó Tổng Giám đốc Chiến lược Đối ngoại, cho biết sau 29 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp hiện có 4 nhà máy tại Việt Nam; trong đó, TPHCM có 3 nhà máy và 1 nhà máy đặt tại Tây Ninh. Hiện công ty có khoảng 2.000 lao động. Năm 2025, doanh thu đạt 5.500 tỷ đồng (tương đương 200 triệu USD).

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh ghi nhận những đóng góp tích cực của công ty đối với sự phát triển chung của thành phố. Ông đánh giá mục tiêu tăng 20% doanh thu nội địa mảng thực phẩm trong năm 2026 là con số ấn tượng. Theo đồng chí, năm 2026 TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong đó khu vực doanh nghiệp giữ vai trò then chốt. Thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM tặng quà, chúc Tết Tập đoàn Gemadept tại Cảng Gemalink (khu phố Tân Lộc, phường Tân Phước, TPHCM)

Cùng ngày, đoàn công tác đến thăm và chúc tết Tập đoàn Gemadept tại Cảng Gemalink (phường Tân Phước, TPHCM).

Ông Cao Hồng Phong, Phó Tổng Giám đốc Gemalink, cho biết cảng Gemalink là một trong 19 cảng biển lớn trên thế giới có thể tiếp nhận tàu trọng tải 24.000 TEU. Sau 5 năm vận hành, cảng đạt tổng sản lượng 6,5 triệu TEU, duy trì mức tăng trưởng hai con số. Năm 2026, sản lượng dự kiến đạt 2,1 triệu TEU, cao nhất khu vực Cái Mép.

Cảng Gemalink đi vào hoạt động từ năm 2021, là một trong 19 cảng biển lớn trên thế giới có thể tiếp nhận tàu trọng tải 24.000 TEU

Để bảo đảm tiến độ triển khai giai đoạn 2 vào tháng 4-2026, doanh nghiệp đã kiến nghị UBND TPHCM và các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch và thủ tục đất đai. Doanh nghiệp đề nghị Sở Quy hoạch – Kiến trúc sớm chủ trì, phối hợp địa phương rà soát, cập nhật dự án vào đồ án quy hoạch chung đô thị theo không gian mới, làm cơ sở hoàn tất thủ tục điều chỉnh quy mô, tổng vốn đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư.

Về đất đai, doanh nghiệp cho biết tiến độ giao, thuê đất còn chậm do đang trong giai đoạn chuyển giao nhiệm vụ về UBND cấp phường, xã. Doanh nghiệp kiến nghị sớm bàn giao phần diện tích đất mở rộng để khởi công dự án đúng kế hoạch.

Đoàn lãnh đạo TPHCM chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo, người lao động cảng Gemalink

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đánh giá cao đóng góp của Cảng Gemalink trong tăng trưởng hàng hóa của hệ thống cảng biển thành phố; khẳng định TPHCM sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, lắng nghe và xử lý kịp thời các kiến nghị, đồng hành cùng doanh nghiệp trong bối cảnh mới.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí chúc ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động Tập đoàn Gemadept mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng; tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

THÀNH HUY - NGUYỄN NAM