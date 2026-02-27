“Bệ phóng” thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước lớn mạnh

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước tái khẳng định: Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước, giữ vai trò dẫn dắt các lĩnh vực then chốt và bảo đảm ổn định vĩ mô. Trước "bệ phóng thể chế" có tính lịch sử này, Báo SGGP đã ghi nhận những kiến nghị và giải pháp đột phá từ các vị tư lệnh doanh nghiệp nhằm khơi thông nguồn lực kinh tế nhà nước, góp phần hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước vào năm 2030 và 2045.

Viettel khởi động chiến lược bán dẫn từ năm 2017 và đã làm chủ nhiều dòng chip đạt trình độ quốc tế. Ảnh: Viettel

- Ông NGUYỄN CHÍ THÀNH, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC):

Chuyên nghiệp hóa hoạt động đầu tư vốn nhà nước

Trong Nghị quyết số 79-NQ/TW, SCIC được định hướng phát triển thành định chế đầu tư chuyên nghiệp, hướng tới việc hình thành một Quỹ Đầu tư quốc gia, vận hành theo nguyên tắc thị trường, có đủ năng lực huy động, phân bổ và tối ưu hóa nguồn lực cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trung và dài hạn.

Để hoàn thiện khung pháp lý cho Quỹ Đầu tư quốc gia, về pháp lý, cần xây dựng khung pháp lý riêng cho quỹ ở cấp độ luật hoặc một chương, một mục riêng trong luật liên quan. Trong đó xác định rõ địa vị pháp lý, chức năng, phạm vi hoạt động và nguyên tắc đầu tư của quỹ. Về thẩm quyền, cần mở rộng và làm rõ thẩm quyền quyết định đầu tư của quỹ, gắn với cơ chế phân cấp, phân quyền rõ ràng, xác định cụ thể mục tiêu chiến lược và các giới hạn an toàn tổng thể.

Về cơ chế đánh giá hiệu quả, cần thiết kế cơ chế quản lý rủi ro và giám sát phù hợp với đặc thù của mô hình quỹ trong các hoạt động đầu tư quốc tế, đầu tư mạo hiểm. Cần có quy định linh hoạt trong tổ chức, tài chính và nhân sự, cho phép quỹ áp dụng chế độ lương, thưởng tiệm cận với thị trường tài chính trong nước và quốc tế để có thể thu hút và giữ được nhân sự có chất lượng cao, kể cả chuyên gia nước ngoài, tương tự như các quỹ đầu tư quốc gia khác trên thế giới.

- Trung tướng TÀO ĐỨC THẮNG, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel):

Tiên phong làm chủ công nghệ và công nghiệp chiến lược quốc gia

Nghị quyết số 79-NQ/TW đặt ra mục tiêu nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong, định hướng chiến lược của kinh tế nhà nước trong những ngành, lĩnh vực then chốt, thiết yếu, chiến lược; dẫn dắt, hỗ trợ các thành phần kinh tế khác cùng phát triển. Nghị quyết được thiết kế như một “bệ phóng” để thúc đẩy toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, thông qua 3 cơ chế cốt lõi: mở đường, dẫn dắt và kiến tạo hệ sinh thái.

Trên tinh thần đó, Viettel nhận thức cần tiếp tục là tập đoàn kinh tế nhà nước chủ lực, tiên phong duy trì tốc độ tăng trưởng cao, kinh doanh hiệu quả; tiên phong làm chủ công nghệ và công nghiệp chiến lược quốc gia, đẩy mạnh hợp tác và mở rộng thị trường quốc tế; chủ lực nghiên cứu, sản xuất trang bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại. Để hiện thực hóa được những mục tiêu chiến lược đã đặt ra, Viettel tập trung vào 3 khâu đột phá: đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; đột phá về khoa học - công nghệ, dẫn đầu về hạ tầng và chuyển đổi số quốc gia; đột phá về hợp tác quốc tế và kinh doanh toàn cầu. Trong 5 năm tới, Viettel xác định bước vào giai đoạn phát triển mới: trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu.

- Ông TÔ THÁI DŨNG, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT):

Tối ưu hóa nguồn vốn, quản trị theo chuẩn quốc tế

Nghị quyết số 79-NQ/TW chính là mảnh ghép thể chế hết sức quan trọng để Tập đoàn VNPT bứt phá, hiện thực hóa khát vọng trở thành tập đoàn công nghệ số chủ lực, đóng góp vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

“Bệ phóng về thể chế” này tác động trực tiếp và sâu sắc đến việc hiện thực hóa Chiến lược phát triển đến năm 2030 của VNPT trên 3 phương diện cốt lõi. Thứ nhất, khẳng định sứ mệnh dẫn dắt hạ tầng số quốc gia. Chúng tôi đặt mục tiêu chuyển đổi VNPT từ nhà cung cấp viễn thông truyền thống sang tập đoàn công nghệ, sở hữu và khai thác các nền tảng, hạ tầng trụ cột của hạ tầng số quốc gia. Thứ hai, tạo cơ chế đột phá để làm chủ công nghệ lõi. Nghị quyết là động lực để VNPT dồn lực đầu tư vào các công nghệ chiến lược như AI, Big Data, 5G/6G và điện toán đám mây. Nghị quyết sẽ mở đường cho các cơ chế đặc thù về đầu tư mạo hiểm và chấp nhận rủi ro, giúp chúng tôi tự tin hơn trong việc cạnh tranh sòng phẳng với các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Thứ ba, tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế. Nghị quyết là cơ sở để VNPT tối ưu hóa nguồn vốn để tái đầu tư, thực hiện quản trị theo chuẩn mực quốc tế, phát triển thành tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, năng động, hiệu quả, hiện đại.

- Ông LÊ THANH HƯNG, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG):

Kim chỉ nam để tập đoàn tái cơ cấu toàn diện

Nghị quyết số 79-NQ/TW nổi bật ở việc khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong điều tiết, ứng phó kịp thời với các tình huống cấp bách; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiên phong, kiến tạo phát triển, mở đường cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế và hình thành mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Liên hệ thực tiễn tại VRG, Nghị quyết 79 là kim chỉ nam để tập đoàn tiếp tục tái cơ cấu toàn diện theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính và tối ưu hóa nguồn lực đất đai, tài nguyên. Với quy mô diện tích, nguồn lực và vị thế hiện nay, VRG xác định phải phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế mạnh trong khu vực, giữ vai trò nòng cốt trong ngành cao su và đóng góp tích cực vào bảo đảm an ninh nguyên liệu, phát triển kinh tế - xã hội và ổn định an ninh quốc phòng trên các địa bàn chiến lược. Bên cạnh đó tiếp tục mở rộng diện tích trồng cao su và đầu tư tại 2 nước bạn Lào và Campuchia nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước.

Tinh thần của Nghị quyết 79 đặt ra yêu cầu rất rõ: DNNN không chỉ hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, mà còn phải thực hiện tốt sứ mệnh chính trị, trách nhiệm xã hội và vai trò dẫn dắt. Đối với VRG, đó vừa là trách nhiệm, vừa là động lực để đổi mới mạnh mẽ, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng trong giai đoạn tới.

- Ông TÔ HUY VŨ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank):

Tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò định chế tài chính trụ cột

Nghị quyết số 79-NQ/TW đã đưa ra những quyết sách lớn, mang tầm chiến lược, định hướng phát triển hết sức cụ thể, dài hạn với yêu cầu rất cao đối với các doanh nghiệp nhà nước. Đối với các ngân hàng thương mại nhà nước, mục tiêu đề ra đến năm 2030 phấn đấu có ít nhất 3 ngân hàng thuộc nhóm 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về tổng tài sản; phát triển 4 ngân hàng thương mại nhà nước đi đầu, tiên phong về công nghệ, năng lực quản trị, chủ lực, chủ đạo về quy mô, thị phần, khả năng điều tiết thị trường trong toàn hệ thống ngân hàng.

Quán triệt sâu sắc vai trò, sứ mệnh của mình, Agribank quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 79-NQ/TW trong Chiến lược phát triển của ngân hàng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 với 3 trụ cột cốt lõi: quản trị hiện đại và minh bạch; tiên phong phát triển xanh, hiệu quả, bền vững; và chuyển đổi số toàn diện.

Theo đó, Agribank sẽ triển khai áp dụng mô hình, phương thức quản trị hiện đại, nâng cao năng lực quản lý rủi ro, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình; xây dựng chiến lược chuyển đổi số toàn diện với mục tiêu số hóa dịch vụ, dữ liệu, chuẩn hóa theo chuẩn mực quốc tế, vận hành dữ liệu như một nguồn lực chiến lược, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin; phát triển các dịch vụ ngân hàng số, tài chính xanh, mở rộng cung cấp sản phẩm tài chính trực tuyến đến doanh nghiệp và người dân trên mọi vùng miền; tiếp tục tổ chức, sắp xếp mạng lưới để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động; tiếp tục phát huy vai trò chủ lực, đi đầu trong triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, thực thi chính sách tiền tệ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đặc biệt đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Nghị quyết 79 đã mở ra cơ chế bổ sung vốn điều lệ từ lợi nhuận cho doanh nghiệp nhà nước - một bước đột phá thể chế quan trọng. Agribank kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm bổ sung 30.000 tỷ đồng vốn điều lệ giai đoạn 2025-2027 và thể chế hóa cơ chế bổ sung vốn từ lợi nhuận hàng năm theo đúng tinh thần này. Chỉ khi có nền tảng vốn đủ mạnh, Agribank mới có thể thực sự đóng vai trò trụ cột của kinh tế nhà nước - không phải theo nghĩa hành chính, mà theo đúng nghĩa dẫn dắt, kiến tạo và lan tỏa giá trị cho toàn nền kinh tế.

