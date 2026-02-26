TPHCM nâng cao hiệu quả sử dụng nhà đất tại doanh nghiệp Nhà nước

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nhà, đất tại doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố.

Khu đô thị Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Xây dựng hướng dẫn, cung cấp thông tin hành chính về quy hoạch, xây dựng liên quan cơ sở nhà, đất của các doanh nghiệp nhà nước để cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện việc quản lý, xử lý.

Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố, UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương tiếp nhận nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, tránh đùn đẩy, kéo dài thời gian thực hiện, gây lãng phí.

UBND các xã, phường, đặc khu thường xuyên kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất của các tổ chức trực thuộc, kịp thời chấn chỉnh việc sử dụng đất không đúng mục đích, liên kết, liên doanh, cho thuê, cho mượn... không đúng quy định; chủ động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất gửi Sở NN-MT xem xét xử lý theo quy định.

Các tổng công ty, công ty trực thuộc UBND TPHCM kiểm tra, rà soát lại việc sử dụng đất tại đơn vị, đảm bảo đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất. Đồng thời, thực hiện kê khai đăng ký đất đai, nghĩa vụ tài chính về đất đai; bàn giao lại đất khi Nhà nước thu hồi và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm việc sử dụng đất của doanh nghiệp mình. Trường hợp hết thời hạn sử dụng đất mà không được gia hạn, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng, thì phải trả lại để Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật.

Việc bán tài sản cố định của doanh nghiệp thông qua hình thức đấu giá sẽ được thực hiện theo quy định về đấu giá, luật đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan.

Khi thực hiện cổ phần hóa, doanh nghiệp có trách nhiệm rà soát toàn bộ diện tích đất đang quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng đất theo quy định về đất đai, pháp luật về cổ phần hóa; doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định và có phương án sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các doanh nghiệp phải rà soát việc quản lý, sử dụng nhà, đất đảm bảo đúng quy định; tiết kiệm; chống thất thoát, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; chấm dứt việc sử dụng nhà, đất vào cho thuê, cho mượn, bố trí làm nhà ở, liên doanh, liên kết... không đúng quy định.

THANH HIỀN