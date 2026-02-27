Phía Đông TPHCM: Điểm đến hấp dẫn của những dự án tỷ đô

Với vị trí chiến lược quan trọng, điều kiện tự nhiên đặc biệt, những năm gần đây, phía Đông TPHCM đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có những dự án có tổng mức đầu tư lên đến hàng tỷ đô la Mỹ.

“Đất lành” cho nhà đầu tư

Các dự án thu hút đầu tư ở phía Đông TPHCM trải đều ở nhiều lĩnh vực: công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch, bất động sản và năng lượng.

Một góc Nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và kho ngầm chứa Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) của Tập đoàn Hyosung

Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (với tổng vốn đầu tư hơn 5,6 tỷ USD) đã chọn xã Long Sơn là nơi đặt nhà máy và các hệ sinh thái. Từ dự án này sẽ sản xuất ra 1,4 triệu tấn nguyên liệu hạt nhựa mỗi năm, cùng các sản phẩm hóa dầu khác (như olefins). Đây là những nguyên liệu đầu vào thiết yếu cho hàng loạt ngành công nghiệp, như bao bì đóng gói, nông nghiệp, thiết bị điện, phụ tùng ô tô… Bà Nattinee Amornpong, Giám đốc tài chính Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, cho biết: “Phía Đông TPHCM có nhiều lợi thế vượt trội về logistics, cảng biển nước sâu và hệ thống đường cao tốc kết nối thuận tiện, giúp chúng tôi quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả; từ đó có thể nhập nguyên vật liệu và phân phối sản phẩm trong nước cũng như xuất khẩu. Bên cạnh đó, TPHCM còn là trung tâm tài chính với nhiều ngân hàng và khu công nghiệp đạt chuẩn, phù hợp cho chúng tôi phát triển các tổ hợp hóa dầu”.

Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư sau khi thành công trong sản xuất, kinh doanh tại phía Đông TPHCM đã chọn tiếp tục đồng hành lâu dài bằng cách triển khai các dự án quy mô lớn, mang tính chiến lược và bền vững. Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm vừa ra mắt phân khu mới rộng 35ha của The Grand Ho Tram (xã Hồ Tràm) có vốn đầu tư 1 tỷ USD, gồm hệ thống khách sạn 5 sao, biệt thự nghỉ dưỡng, tiện ích giải trí, casino, trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế. Như vậy, với 1,4 tỷ USD đã giải ngân trước đó và với vốn đầu tư cho phân khu mới, The Grand Ho Tram thể hiện cam kết mạnh mẽ cho định hướng phát triển dài hạn tại phía Đông TPHCM.

Thời gian tới, phía Đông TPHCM tiếp tục tập trung thu hút đầu tư phát triển các nhóm ngành kinh tế: công nghiệp; cảng biển - logistics; du lịch; dịch vụ chất lượng cao. Đồng thời kiên định với mục tiêu thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án xanh, sử dụng công nghệ hiện đại, có tính lan tỏa lớn; kiên quyết không chấp nhận các dự án sử dụng công nghệ cũ, lạc hậu, tiêu tốn nhiều tài nguyên thiên nhiên, gây hại đến môi trường.

Ông Walt Power, Tổng Giám đốc The Grand Hồ Tràm, chia sẻ: “TPHCM có hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ đang được triển khai mạnh mẽ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển du lịch. Đặc biệt, TPHCM có vị trí gần sân bay Long Thành, tuyến đường ven biển đang mở rộng, giúp chúng tôi dễ dàng đón khách quốc tế, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho doanh nghiệp trong tương lai”.

Trong khi đó, Tập đoàn Hyosung cũng đã và đang thực hiện những hành động cụ thể để hiện thực hóa cam kết góp phần biến phía Đông TPHCM thành trung tâm sản xuất công nghệ sinh học, vật liệu tiên tiến của Việt Nam và khu vực. Sau dự án nhà máy sản xuất PP và kho ngầm chứa khí hóa lỏng LPG trị giá 1,3 tỷ USD hoạt động từ năm 2021, “đại bàng” ngành hóa dầu Hàn Quốc tiếp tục triển khai hiệu quả dự án nhà máy sợi carbon và nhà máy sợi sinh học làm từ đường thô với công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Tổng vốn đầu tư của các dự án này là gần 2,6 tỷ USD.

Tạo đà tăng trưởng kinh tế

Từ các dự án công nghiệp quy mô hàng tỷ đô la đến những tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, làn sóng thu hút đầu tư đang lan tỏa mạnh mẽ trên toàn địa bàn phía Đông TPHCM.

Sự hiện diện và không ngừng mở rộng hoạt động về phía Đông TPHCM của các tập đoàn công nghiệp toàn cầu như Hyosung (Hàn Quốc), BOE (Trung Quốc), SCG (Thái Lan), Trelleborg (Thụy Điển) là minh chứng rõ ràng nhất cho môi trường đầu tư hấp dẫn và đầy tiềm năng. Một yếu tố khác hứa hẹn sẽ gia tăng sức hút của địa phương là đề xuất thành lập Khu thương mại tự do Cái Mép - Thị Vải - một dự án chiến lược nằm gần cụm cảng biển nước sâu lớn nhất cả nước, được định hướng trở thành trung tâm logistics, công nghiệp và dịch vụ của toàn khu vực.

Bên cạnh đó, hàng loạt dự án hạ tầng lớn như đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An, tuyến đường ven biển và tuyến đường sắt nhẹ kết nối TPHCM - Đồng Nai… được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển và kích thích tăng trưởng cho toàn vùng.

QUANG VŨ